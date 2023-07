MAYNILA -- Sa unang pagkakataon, pansamantalang nahiwalay si Jolina Magdangal sa kanyang panganay na anak na si Pele, bagay na nagpapahirap sa kanyang kalooban bilang isang ina.

Ayon kay Magdangal sa kanyang social media post nitong Martes, kasama ng mister niyang si Mark Escueta ang kanilang panganay sa ibang bansa.

Nasa Amerika ngayon si Escueta kasama ang grupo nitong Rivermaya at iba pang Pinoy artists para sa OPM Summer Fest 2023.

"First time na malalayo si Pele sa akin ng matagal. Kahit anong isipin ko at kahit anong gawin ko para ma-busy nang sa ganun hindi ko masyado maisip.. pero hindi kinaya. Ilang gabi na ako umiiyak ng pasikreto para mabawasan bigat ng dibdib ko para 'pag dumating itong araw na ito kayang kaya ko na 'di humagulgol… pero hindi ko talaga kinaya. Napakasakit at sikip ng dibdib ko kasi dalawa sila malayo sa 'min ni Vika," ani Magdangal sa kanyang Instagram post.

"Pero ang laging dasal ko ay sa araw-araw na hindi kami magkasama at hindi ko sya maaakap, sana mag-grow ang heart n'ya na mas lalo pa s'yang maging mabuting bata, mas mapagmahal at maalaga, mas lalong maging creative, mas grateful at lalong lalo na mas lalo pang lumago ang JOY sa kanyang puso," dagdag ni Magdangal.

Sa kabila ng kanyang lungkot. nagpasalamat si Magdangal sa mister na gumagawa ng paraan para mapanatag ang kanyang kalooban.



"Thank you sa aking asawa na laging gumagawa ng bagay para mapanatag ako. Pangakong aalagan ko pa rin ng husto si Vika habang wala sila ni Pele. Gusto ko din mag thank you kay Vika, kasi nakakahinga pa rin ako dahil andito s'ya sa tabi ko. Sya pa talaga umaalalay sa 'kin. Haaaaay!!!! 2 months lang malalayo nagkaganito na ako.. pa'no pa kaya kung ginusto nya mag-aral sa ibang bansa? Paano na ako.. Na-experience nyo na ba ito sa anak nyo? At sa mga nanay na may anak na malayo sa kanila.. paano nyo nakakaya?," pagtatapos ni Magdangal.



Matatandaang 2014 nang ipinganak ni Magdangal si Pele. Taong 2018 namang nang isilang niya ang pangalawang anak na si Vika.

