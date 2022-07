MAYNILA -- Binalikan ng komedyanteng si Eric Nicolas ang mga pinagdaanang pagsubok para mapag-aral ang mga kapatid.

Sa Inside News ng Star Magic nitong Miyerkoles, ikinuwento ni Nicolas ang kanyang mga hinarap para sa pamilya.

"Normal na 'yung kapag komedyante ay may pinagdaanan 'yan. Ang mga pinagdaanan ko mas malupit pero walang nakakaalam nun. Ginagawa ko rin siyang pundasyon. Kumbaga siya ang nagbibigay sa akin ng lakas na hindi ko na puwedeng pagdaanan ulit ito. Nagpa-ral ako ng mga kapatid ko na hindi na ako nag-aral. Anim ang napag-aral ko. Ngayon sila -- may nurse, may abogado, engineer," ani Nicolas.

Pagbabalik-tanaw ni Nicolas, iba't ibang trabaho ang pinasok niya para maitaguyod ang pag-aaral ng mga kapatid tulad ng pagguhit, pagbenta ng ice candy, pati na ang pagiging boksingero.

"Nag-drawing ako ng assignments ng mga estudyante, gumawa ako ng shop. Nagbanda ako, nag-boxing ako. Lahat pinasok ko lahat. Nag-standup comedian ako. Ang dami kong ginawa may maibigay lang akong baon sa mga kapatid ko. Halimbawa ito 'yung exam nila, paghahandaan ko 'yan, magdo-double job ako na magdo-drawing ako sa hapon, kakanta pa ako sa gabi. Nag-animation din ako, lahat," ani Nicolas.

At ngayong natapos na sa pag-aaral ang mga kapatid, nagsisikap naman para sa sarili at kanyang asawa si Nicolas.

"Ngayon tapos na sila, gusto nilang bawian ako, ako naman daw ang tutulungan. 'Hindi,' kasi mayroon akong trabaho. Ito naman ay para sa sarili ko ang trabaho ko at para sa asawa ko," ani Nicolas na iginiit na hindi maituturing na sakripisyo ang lahat ng kanyang pinagdaanan dahil masaya siya habang ginagawa ito.

"Kapag masaya ka sa ginagawa mo, hindi sakripisyo 'yon, pinapasaya mo rin ang sarili mo. Pinag-aral mo ang kapatid mo, nakita mong gumraduate, ang saya. Okay silang lahat nakikita mo eh 'di ang saya," paliwanag ni Nicolas.

Isa si Nicolas sa aabangan sa "Beyond The Stars" ang US concert tour ng Star Magic na magaganap sa Agosto.