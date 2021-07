Zaijian Jaranilla, masaya sa ABS-CBN: 'Utang na loob ko rin po 'yon'

MAYNILA -- Ilang araw bago ang pag-alala sa unang taon nang ibasura ng komite sa Kamara ang aplikasyon ng ABS-CBN para sa bagong prangkisa, ibinahagi ng aktor na si Zaijian Jaranilla ang saloobin at dahilan sa pananatili niya bilang isang Kapamilya.

Nitong Martes sa media conference para sa mga episode ng "Maalaala Mo Kaya" (MMK) ngayong buwan ng Hulyo, iginiit ni Jaranilla na taos puso ang pagnanais niyang manatili sa istasyon kung saan siya nakilala.

"Dito na ako nakilala, dito na ako nagsimula sa ABS-CBN. Utang na loob ko rin po 'yon sa kanila na ang dami nilang naibigay sa akin. Katulad na lang na makatulong ako sa pamilya ko at makilala ako at makilala ako ng ibang tao," ani Jaranilla sa ABS-CBN News.

"Hindi po desisyon 'yon; willing po talaga ako rito na mag-stay at hindi ako lumipat sa kung saan man," dagdag ni Jaranilla.

Ayon kay Jaranilla, masaya siya bilang isang Kapamilya.

"I am so happy sa ABS-CBN kasi kahit paano po, kahit walang franchise, tuloy-tuloy po ang project at masaya po ako," ani Jaranilla na nakilala sa pagganap niya bilang si Santino sa seryeng "May Bukas Pa."

Huling pinagbidahang serye ni Jaranilla ang "Bagani" noong 2018. Kamakailan lang ay naging parte rin ang aktor sa sikat na serye ng ABS-CBN na "Ang sa Iyo ay Akin."

Sa ngayon ay bida si Jaranilla sa episode ng "MMK" na "Living to Care" kasama ang aktor na si Nonie Buencamino sa direksiyon ni Jerry Lopez Sineneng.

Mapapanood ang ikalawang parte ng episode ng "MMK" tampok sina Jaranilla at Buencamino ngayong Hulyo 10 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWantTFC, TFC at A2Z Channel 11.

