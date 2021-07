Sharon Cuneta, bibida nga ba sa teleserye?

MAYNILA -- Ikinasaya ng mga tagahanga ni Sharon Cuneta ang balitang bibida siya sa kanyang kauna-unahang teleserye.



Ito ay matapos na i-repost ni Cuneta sa Instagram nitong Martes ang social media post mula sa isang fan page na nagsasabing may binubuong serye ang ABS-CBN at Viva Entertainment para sa aktres.

Hindi naman nagbigay ng anumang detalye si Cuneta hinggil sa nasabing proyekto.

Matatandaang hindi ito ang unang beses na umugong ang balita na gagawa si Cuneta ng teleserye matapos niyang magbalik bilang isang Kapamilya noong Marso 2015.

“I see myself doing a teleserye here. But at this point, I am in the best hands I’ve ever been. I'm in the hands of people who care for me and love me. To be in the hands of people that you have worked with before, and you are sure that they love you, I’m just happy,” ani Cuneta noon matapos pumirma sa ABS-CBN.

Maliban sa pagiging hurado sa "Your Face Sounds Familiar" ay naging coach din si Cuneta sa programang "The Voice" ng ABS-CBN.

Noong 2018, bumida naman si Cuneta sa pelikula ng Star Cinema na "Three Words to Forever."

Sa ngayon ay inaabangan si Cuneta sa kakaiba niyang pagganap sa pelikulang "Revirginized."