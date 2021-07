Melissa Ricks may banat sa mga nagtatanong kung bakit muli siyang tumaba

Idinaan sa TikTok video ng aktres na si Melissa Ricks ang hirit sa mga pumupuna sa muli niyang pagtaba, isang buwan matapos makabalik sa Pilipinas mula Amerika.

Sa kaniyang Instagram account, inilabas ni Ricks ang isang video na animo’y dubsmash ng mga komento tungkol sa katawan niya.

“‘Bakit tumataba ka na naman?’ Siyempre pagkain ang binabantayan ko, hindi buhay at katawan ng iba,” saad sa TikTok video.

Sinundan pa ito ng buwelta niya sa isa pang netizen na muling nagtanong sa kaniyang katawan.

“O nga, ba't ka tumaba ulit?” komento ng netizen.

Sagot ni Ricks, masaya siya sa kaniyang buhay at hindi niya kailangang gutumin ang sarili niya.

“Masaya ako and I don’t starve myself anymore,” patutsada ng aktres na unang nakilala sa “Star Circle Quest.”

Enero ngayong taon, ibinahagi ni Ricks ang kaniyang weight loss journey sa kaniyang social media account.

Sa larawang kaniyang ipinakita, mapapansin ang pagpayat nito na sinamahan pa niya ng caption na: “I was happy in both photos, but healthier in one.”

Ayon sa aktres, nais niyang ituloy ang pagpapayat ngayong 2021 sa pamamagitan ng tamang pagkain, sapat na pahinga, at pangangalaga sa kaniyang mental health.

Nitong Mayo, ikinasal si Ricks kay Michael Macatangay sa California, siyam na buwan matapos niyang ianunsyo ang kanilang engagement.

