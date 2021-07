K-pop group TWICE nais bumisita sa Boracay, tikman ang mga pagkaing Pinoy

Mula sa Instagram ng TWICE

Bagamat hindi pa muling nakakabalik sa Pilipinas, ibinahagi ng Korean supergroup na TWICE ang kanilang interes na muling bumisita sa bansa, lalo na sa sikat isla ng Boracay.

Sa virtual fan meet ng isang Pinoy clothing brand, masaya ang K-pop group na kahit online lamang ay nakikita pa rin nila ang kanilang mga tagahanga na kung tawagin ay ONCE, lalo na sa Pilipinas.

“We are far apart but I can still feel all your energy from the chat box,” ani Jihyo.

Inalala rin ni Momo ang mainit na pagtanggap ng maraming Pilipino sa kanila noong huling punta nila sa bansa noong 2019.

“The last time we were together in the Philippines, the Pinoy ONCE really showed us incredible energy and love,” saad ni Momo.

Para naman kay Dahyun, gusto niya muling makita ang nakabibighaning dagat ng Boracay kung muling makabisita sa Pilipinas.

“When we were in the Philippines I found it really amazing and nice there especially the night lights. When I visit there again I hope I have a chance to visit Boracay again,” pahayag nito. “It's a really beautiful place especially with the blue beach.”

Samantala, mga pagkaing Pinoy naman ang nais subukan ni Momo kapag muling tumapak sa bansa, bukod sa makita sa personal ang kanilang mga taga-suporta.

“We would like to try the delicious local Filipino foods. And also, we may have gotten new ONCE members, so we would like to meet our new ONCEs in the Philippines,” aniya sa isang media conference base sa ulat ng PUSH.

Sa kanilang pagbabalik sa bansa, asahan na raw ang mas mature na mga awitin mula sa kanila na iba sa naging pagtatanghal nila noong nakaraang konsyerto.

Dagdag pa ni Chaeyoung, umaasa silang matatapos na ang COVID-19 pandemic upang muling makapag-concert sa Pilipinas.

“It’s already been two years since we’ve had our concert in the Philippines. We really want the COVID to end soon so that we can do a concert tour and meet our Filipino ONCEs, and when we get to visit the Philippines, we want to travel and eat some delicious local foods,” saad nito.

Binubuo ng siyam na miyembro ang TWICE na nasa likod ng mga hit Korean songs na “TT” at “Likey” bukod pa sa bago nilang awiting “Alcohol-Free.”