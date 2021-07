Heaven Peralejo, bukas na makatrabaho ang ex na si Jimuel Pacquiao

MAYNILA -- Walang nakikitang problema ang aktres na si Heaven Peralejo kung sakaling magkatrabaho sila ng dating nobyo na si Jimuel Pacquiao.

Nitong Martes, sa media conference para sa mga episode ng "Maalaala Mo Kaya" (MMK) ngayong buwan ng Hulyo, iginiit ni Heaven na maayos sila ni Jimuel, panganay na anak ng mambabatas at boksingero na si Manny Pacquiao.

Nang tanungin kung bukas ba siya na makasama sa proyekto si Jimuel, sagot ni Heaven: "Yes, of course. Hindi naman tayo nagtatanim ng sama ng loob."

"And siyempre may pinagsamahan na rin naman kami. We are good now. So, why not?" dagdag ni Heaven.

Matatandaang Marso 2019 nang kumpirmahin nina Heaven at Jimuel ang kanilang relasyon. Pero makalipas lang ng ilang buwan, umugong ang balitang naghiwalay na sila, bagay na kinumpirma ni Heaven sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay" noong Agosto 2019.

"Sabi po kasi ng mom ko, 'Don't ever let anyone make you feel that you are not enough because you are (enough).' And when that happens po it's time to let go," ani Heaven noon.

Nito lamang Enero, ipinakilala si Jimuel bilang isa sa miyembro ng “The Squad Plus.”

Samantala, ibinahagi naman ni Heaven ang kasiyahan na bumida sa episode ng "MMK" na "My Two Mothers," kung saan makakasama niya sina Iza Calzado at Shamaine Buencamino sa direksiyon ni Mae Cruz-Alviar.

Ipapalabas ang episode nila sa Hulyo 24 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWantTFC, TFC at A2Z Channel 11.



