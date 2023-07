Anong aabangan sa 1MX London artists?

MANILA - First time ni Janine Berdin sa London at mapapanuod pa siya sa pinakamalaking stage ng travelling music festival na 1MX na nagsimula noong 2017 na hatid ng ABS-CBN Global.

Kaya naman puspusan ang paghahanda ng Tawag ng Tanghalang champion singer.

“Hindi ko po akalain na dadalhin ako dito ng mga pangarap ko. Siyempre, so excited ako na kumanta para sa fellow Pinoys. Excited ako to celebrate music with them and ipakita sa kanila kung ano ang nasa heart ko,” sabi ni Janine Berdin.

Hindi rin pahuhuli sa pag-e-ensayo si Amakabogera singer Maymay Entrata.

“Yung time slot po na meron ako, sigurado po na mag-e-enjoy sila. Ibang iba ang genre po ang kakantahin ko sa London. Kayo na po ang humusga,” pabirong sabi ni Maymay Entrata.

Sa 1MX London stage pagsasamahin ang mga dekalibreng Pinoy artists na sina Janine, Maymay, Moira, at ang bandang Ben & Ben.

Makakasama rin nila ang ilang foreign acts: Johnny Orlando, DJ Clara Rosa, Tinyumbrellas at Malaysian singer-songwriter Yuna.

Ben and Ben

Kaya proud si Maymay na mapabilang sa line-up.

“To think po na makakasama ko po ang mga sikat na local artists at sa ibang bansa, so sobrang honored po. Binigyan agad ako ng ganitong opportunity, so thank you po sa 1MX family for this opportunity. Malaking bagay po ito sa akin para mag-grow po ako as an artist,” sabi ni Maymay.

Samantala, ano ang aasahan sa binansagang Queen of Hugot Songs sa 1MX music festival sa London?

“My listeners know this about me that I love seasons and I love that whatever we go through, its not permanent. So whether its good or bad. We always have to make the most of it. And I always want to put that into my songs. So what they can expect with my set-they can expect the old and new,” sabi ni Moira dela Torre.

Ayaw munang ilatag ni Moira ang mga kakantahin niya. Pero siguradong magugustuhan daw ang kanyang fans.

“Having been part of 1MX has always been an honour. 1MX has given me a platform to be able to see Filipinos from all over the world,” sabi ni Moira.

“Hello po sa mga Kapamilya sa London. Kitakits po tayo sa July 8. Sobrang excited po ako na magkita uli tayo,” sabi ni Maymay.

Makakasama rin nila ang bandang Ben & Ben na nag-guest naman sa ASAP nitong linggo. Ang 1MX London ay mapapanuod ng live sa Sabado sa Silverworks island, dating kilalang Dockyards na binansagang “Home to the Biggest Summer Festival in the UK.”

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.