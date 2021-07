Lou Yanong handa nang subukan ang pag-arte

MAYNILA -- Bagama't may takot, handa na ang dating "Pinoy Big Brother: Otso" housemate na si Lou Yanong na subukan ang pag-arte.

"Actually acting is really my fear ever since the beginning. Parang takot talaga akong umarte, but right now 'yun ang sinabi ko, na this opportunity once in a while lang dumarating. So, yeah, I will try acting. And I would also try to explore hosting in the future," ani Yanong sa "We Rise Together" nitong Lunes, Hulyo 5.

Kung mabibigyan ng pagkakataon, nais ni Yanong na makasama ang "Pinoy Big Brother: Otso" big winner na si Yamyam Gucong sa isang proyekto.

Matatandaang sa "PBB: Otso" rin nagsimula ang karera ni Yanong kung saan nabuo ang tambalan nila ng dating nobyo na si Andre Brouillette.

Kamakailan lang ay isa si Yanong sa higit 40 artists na pumirma bilang Kapamilya sa ginanap na Star Magic Black Pen Day.

Sa "We Rise Together," ibinahagi rin ni Yanong na pangarap niya na gumanap bilang isang kontrabida.

"Gusto ko 'yung taray-taray ng konti. Malayo sa karakter ko a bit so challenging siya to do that," ani Yanong.

Narito ang "We Rise Together" tampok si Lou Yanong.

Watch more in iWantTFC