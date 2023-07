Kim Chiu inaming sanay magsuot ng damit galing ukay

MANILA – Bagaman madalas nang makitang nagsusuot ng kilalang brand ng damit si Kim Chiu, inamin ng aktres at host na nagsuot din siya ng mga galing sa ukay-ukay.

Sa panayam sa PUSH, ikinuwento ni Chiu na madalas siyang makabili ng pantalon at kahit mga gown sa ukay-ukay noon.

Aniya, galing umano sa ukay-ukay ang gown ng isinuot niya nang dumalo sa JS Prom noong siya ay nasa High School.

“Madaming memorable finds eh. May mga pantalon, may mga tops. Most especially may mga gowns na pang-JS prom. Yung suot ko sa JS prom, ukay yun. Tapos nanalo pa akong Lady of the Night, parang ganun,” ani Chiu.

Sakto ito para sa pagbibidahan ng aktres na limited series sa Amazon Prime Video na “Fit Check: Confessions of an Ukay Queen.”

Ayon sa kaniya, lubos siyang nahumaling sa ukay-ukay dahil sa kaniyang kapatid na mahilig aniya sa fashion noon pa.

“So hinihiram ko lagi yung mga damit niya. Siya talaga yung namimili since bata pa ako, wala pa akong pambili. So hinihiram ko yung mga ukay finds niya,” kuwento ng “It’s Showtime!” host.

Pangungunahan ni Chiu ang nasabing comedy-drama series kasama sina Jake Ejercito, Angel Aquino at Kylie Verzosa.

Susundan ng “Fit Check” ang kuwento ni Melanie (Chiu) na pinagpatuloy ang negosyong ukay-ukay ng ama, “Ukay King.” Ngunit nasunog ang nasabing negosyo dahilan upang mabaon sila sa malaking utang.

Upang makaahon sa dagok sa buhay, tinanggap niya ang alok ni Chris (Ejercito) na isang fashion executive at naghahanap ng mga aspiring designers para sa kaniyang negosyo.

Hindi naging madali para kay Melanie ang pagpasok sa nasabing industriya ngunit dito rin niya matututunang pahalagahan ang kaniyang sarili, ang magpatawad, at ang magmahal.

Magsisimula nang umere sa Prime Video ang “Fit Check” sa Hulyo 6.

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more News on iWantTFC