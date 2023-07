1MX London artists nagbalik-tanaw sa kanilang mga pinasikat na kanta

MANILA - Sino ba ang hindi napakanta sa ‘Amakabogera’ at ‘Baliw’ ni Maymay Entrata? Ang tagus-tagusan sa pusong kanta ni Janine Berdin na ‘Mas Mabuti Pa’ at ‘Nasa Puso’.

Ang ‘Someone Will Love You Better’ ni Johnny Orlando, na may five million views na sa YouTube, na kahit Pinoy makaka-relate sa lyrics.

Ang hugot songs ni Moira Dela Torre na ‘Paubaya’ at ‘Tagpuan,’ naging theme song na ng mga umibig at sawi.

Sina Maymay, Janine, Moira at Johnny Orlando ay nagsama-sama sa Myx channel para sa kuwentuhang pinamagatang “Celebrities Interviewing Celebrities.” Pinagsama ang apat bago ang 1MX London, kung saan sila ay performers.

Si chikahang ito na napanuod sa Myx channel, request ni Johnny kay Moira: “can you share how you write your songs?”

“I actually started writing songs when I was 12. I started writing really not to release music or to become an artist or anything. It was actually a form of outlet for me. And ever since I felt so privileged and honoured to be able to not just express myself," kuwento ni Moira.

Ang kantang ‘After Your Heart’ na isinulat ni Moira noong siya’y 12- taong gulang pa lang ang maging titulo ng kanyang debut extended play album.

Siya man ang sumulat o may ibang sumulat nga kanta para sa kanya, iba ang lalim ng galing ng kanyang interpretasyon.

Bago sumikat si Moira, siya ang boses sa corporate jingles para sa “Hooray For Today” at “We Are Together” ng isang fastfood chain. “Pinalaki” para sa isang detergent soap brand, “You Are Here” para sa cologne product, “Signature of Love” para sa baby care institutional advertisement, at kanyang bersyon ng kanta ni Yeng Constantino na “Hawak Kamay,” para sa isang detergent soap bar.

At natatandaan nyo ba ang kantang “Titibo-Tibo” na kinanta ni Moira para sa Himig Handog 2017? Naging jingle rin ito para sa cologne brand.

“It really never changed, to be able to earn from something that I like, is something. It is so mentally healing and freeing for me, for being able to collaborate with people, to make music with like-minded people it was just great for me to be able to do that”, sabi ni Moira.

Sa kuwentuhan, napag-usapan din ang pagiging music lover ni Johnny at kanyang pagsikat sa YouTube na hindi naman daw planado.

“I can never say enough to really describe how I really feel, If I had to condense it down, it means the world to me. Being in music, when I started, it was just for fun I had no intention of being an artist. It felt like life was off-limits anyway. Being able now, to do this every day, having a guitar one day, that's why I feel extremely fortunate,” sabi ni Johnny.

Sa July 8, magsasanib pwersa sina Moira, Maymay, Janine at Johnny para sa 1MX London. Isa lang ang kanilang hangad ay mapasaya ang mga Kapamilya at fans sa London. What are you most excited about the 1MX? Tanong ni Moira kay Johnny?

“I’m so excited to do the whole thing. Every second is something I’m going to look back on and cherish. We’ll be alright!” sabi ni Johnny.

“We’re so excited to meet you, Johnny, it’s just a privilege for all of us to be able to share the stage with you,” sabi ni Moira.

“Oh stop it, you’re all way better than me!” sabi ni Johnny.

1MX London rehearsals ni Maymay, Moira at Janine

Makakasama rin sa 1MX London ang sikat na bandang Ben and Ben, Malaysian singer-song writer Yuna, Tinyumbrellas at DJ Clara Rosa.

Mapapanood ng live ang 1MX London sa Silverwoks island, dating kilalang Dockyards London sa July 8.

Ito ang umaga hangang gabing music festival ng ABS-CBN GLOBAL/ The Filipino Channel ngayong taon.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

