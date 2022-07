Tirso Cruz lll nahirang na bagong pinuno ng FDCP

MAYNILA -- Sorpresang itinalaga ng Malacanan si Tirso Cruz lll bilang bagong pinuno ng Film Development Council of the Philippines o FDCP .

Ayon sa Malacanang source, nanumpa si Cruz kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Incoming chairman at chief executive officer ng FDCP kapalit ni Liza Diño.

Sa pahayag ni Cruz sa ABS-CBN News, sinabi niyang hindi niya akalain na mahihirang siya sa posisyon.

Ayon sa 70 taong gulang na aktor, tulad ng ibang taga-showbiz, nagulat siya na siya ang pinili ng Malacanang para sa film agency.

“I am honored I was chosen. Mabigat na trabaho ito at kailangan ko rin ng tulong ng council,“ sabi ni Cruz.

Malaking karangalan aniya ito pero magagawa lang daw ang kanyang responsibilidad na palaguin pa ang movie industry sa tulong ng mga tao sa ahensya.

Gayunman, iginiit ni Cruz na kailangang unawain din ng lahat na pagiging artista pa rin ang kanyang bread and butter o kabuhayan.

Pagkatapos ng panunumpa, babalik siya sa taping ng "FPJ’s Ang Probinsyano" at sa iba pang proyekto na natanguan na niya.

Sinabi naman ni Senator Jinggoy Estrada na “perfect choice” si Cruz bilang pinuno ng FDCP .

Ayon naman kay Diño, nagulat din siya sa appointment ni Cruz dahil kaka-renew lang niya bilang FDCP chairman na may termino hanggang 2025.

Gayunman, maluwag daw niyang tatanggapin ang pasya ng Malacanan at ite-turn over daw niya ng maayos ang operasyon ng FDCP kay Cruz.

Apela lang ni Diño, bigyan siya at kanyang mga kasama ng sapat na panahon para isaayos ang detalye ng turnover kay Cruz.

“I will work for a smooth transition of FDCP operations to Tito Tirso," sabi ni Diño sa ABS-CBN News. “We just need 30 days to prepare the turnover. We have the same vision to work for the betterment of the industry.“

Samantala, na-appoint din ang veteran actor na si Johnny Revilla bilang bagong chairman ng Movie and TV Review Classification Board o MTRCB, ayon sa impormante ng ABS-CBN News.



Lumabas na si Revilla sa maraming Kapamilyang pelikula at teleserye, ang pinakahuli sa “Ang Sa Iyo ay Akin.”

Nagsilbi na siyang board member at reviewer ng MTRCB sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.