Maymay Entrata, may bagong album

Mula sa Instagram account ni Maymay Entrata

MAYNILA -- Isang bagong album ang susunod na proyekto ng aktres at recording artist na si Maymay Entrata.

"Nagpo-focus po ako talaga ngayon sa pagpe-perform at may bagong album po na talaga namang kabogera rin," ani Entrata sa ABS-CBN News sa media conference para sa "Beyond The Stars," ang US concert tour ng Star Magic na magaganap sa Agosto.

"Kasi isa talaga sa nagustuhan ko sa pagpe-perform ay hindi ka lang dito nagpa-perform sa Pilipinas kung hindi magbibigay din ako ng saya sa iba't ibang sulok ng mundo. So ayon, excited ako talaga," dagdag ni Entrata na nagpasikat ng awiting "Amakabogera" na mayroon nang higit 15 million views sa YouTube.

Matatandaang nito lamang Mayo nang magbalik sa Pilipinas si Entrata matapos ang ilang buwan na pananatili sa Canada para mag-aral.

Sa media conference, ibinahagi rin ni Entrata na nag-aral siya ng acting.

"Kasi 'yon po ang field na sobrang hirap na hirap ako. At alam niyo 'yon, lagi kong sinasabi sa interview 'yon. Kaya sabi ko kanina makukuha mo 'yung pagiging confident mo sa sarili mo kung talagang sinisipagan mo at pinag-aaralan mo, para lagi ka pong handa. Kasi 'yun ang pinakanahirapan ako, 'yung i-embrace ko ang sarili kong magic at sa tulong ng Star Magic ay nahanap ko po 'yon," ani Entratra.

Unang nakilala si Entrata sa “Pinoy Big Brother” noong 2017, kung saan itinanghal siya bilang big winner.



Maliban sa mga serye at digital shows, lumabas na rin at bumida si Entrata sa ilang pelikula.

Kaugnay na video:

Watch more News on iWantTFC