Kobie Brown, inaming nililigawan si Andi Abaya

MAYNILA -- "Courting stage po. Courting po."

Ito ang diretsahang tugon ni Kobie Brown sa tanong kung sila na ba ng kapwa "Pinoy Big Brother" ex-housemate niya na si Andi Abaya.

Napuno ng kilig ang naging pagbisita ng dalawa sa "Magandang Buhay" nitong Martes, lalo na nang aminin ni Brown ang estado ng kanilang relasyon.

Nang matanong naman kung "exclusively dating" na sila, tugon ni Abaya: "We're taking our time po kasi parang mas kinikilala ko lang si Kobie, mas kinikilala niya ako and 'yung families po namin. So no rush."

Sa programa, hindi napigilan ni Abaya ang maging emosyonal nang ibahagi ang kanyang pangako para sa love team partner nitong si Brown.

"I promise that I will continue to support you. Naiiyak ako," pag-amin ni Abaya bago ituloy ang kanyang pangako.

"I know it's not easy to go through this industry but I promise na I will always support you and I will always believe in you no matter what challenge na haharapin natin kasi naniniwala talaga ako na you will go far," dagdag ni Abaya.

Para naman kay Brown, pinangako nito na lagi rin lang siyang nakasuporta kay Abaya.

"Ang panata ko sa iyo kahit ano ang gusto mong gawin, like sa work in anything, sa school, whatever dreams you have, I always support you. And I know na misan you don't believe in yourself, you don't believe you can do it, pero sobrang believe ako sa iyo na you can do anything because you are a hard worker. And I am so proud of you how far you've become," ani Brown.

Sina Abaya at Brown ay dalawa sa mga bida ng pelikulang "Connected" kung saan makakasama nila ang iba pang ex-housemates na sina Amanda Zamora, Chico Alicaya, Gail Banawis at Ralph Malibunas. Parte rin ng pelikula ang "PBB" host na si Richard Juan.