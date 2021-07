Serye ng ABS-CBN na 'Sandugo,' namamayagpag sa Africa

MAYNILA -- Tuloy-tuloy ang pamamayagpag ng mga programa ng ABS-CBN sa ibang bansa.

Isa ang seryeng "Sandugo" sa ipinapalabas sa 41 bansa sa Africa sa pamamagitan ng StarTimes channel.

Ang "Sandugo," na kilala sa ibang bansa bilang "Fists of Fate," ay nagsimulang umere sa Africa nito lamang Mayo.

Matatandaang ang serye na unang umere sa ABS-CBN noong 2019 ay kuwento ng dalawang magkapatid, na ginampanan nina Aljur Abrenica at Ejay Falcon, na nasa magkaibang panig ng batas.

Una itong napanood sa Kapamilya Gold kung saan tampok din dito sina Cherry Pie Picache, Ariel Rivera, Gardo Versoza, Vina Morales, Elisse Joson, at Jessy Mendiola.

Maliban sa "Sandugo" ay nagsimula na rin ang pagpapalabas ng seryeng "FPJ's Ang Probinsyano" sa iba't ibang bansa sa Africa sa pamamagitan din ng StarTimes channel.

Nitong nakaraang taon ay mas pinalawak pa ng ABS-CBN ang paghahatid ng 16 na palabas nito hindi lang sa Africa, kung 'di pati na rin sa Latin America, at Asya. Kabilang dito ang "Kadenang Ginto," "Dahil May Isang Ikaw," "The General's Daughter," at marami pa.

Kamakailan din ay kinilala sa Malaysia ang adaptation nito ng "Tayong Dalawa," na pinamagatang "Angkara Cinta" na naging most-watched show sa Astro Prima Channel noong 2020.

Mapapanood pa rin ang mga Kapamilya program sa cable TV sa Kapamilya Channel at Jeepney TV, pati na sa free TV sa A2Z at TV5. Palabas din ang mga ito online sa pamamagitan ng Kapamilya Online Live, iWantTFC, Netflix, WeTV, at iFlix.

