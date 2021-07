Pagsayaw ni John Prats at anak nitong si Feather, kinagiliwan ng netizens

MAYNILA -- "Manang-mana."

Ito ang komento ng mga netizen sa video kung saan kita ang sabay na pagsayaw ni John Prats at ang panganay na anak nila ng misis na si Isabel Oli na si Lilly Feather.

Sa kanyang Instagram account nitong Linggo, Hulyo 4, ibinahagi ni John ang TikTok dance video nilang mag-ama kung saan sabay nilang isinayaw ang "I Don't Mind."

Ito ang unang beses na nakasayaw ni John ang anak.

"First time ko makasayaw ang anak ko. How can I say no to her… love n'ya sumayaw kaya sobrang saya ko," ani John.

"Marami pa tayong sasayawin anak ko!!! I love you and super proud ako sa ;yo," dagdag ni John na binansagang "Dance Floor Dynamite" ng bansa dahil sa galing nito sa paghataw.

Sa ngayon ay tatlo na ang anak nina Oli at John.

Sa kasalukuyan, parte si John ng sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano." Kilala rin si John sa pagiging direktor sa telebisyon.