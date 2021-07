Ice Seguerra, masaya sa pagiging direktor

MAYNILA -- Abala ngayon ang mang-aawit at aktor na si Ice Seguerra sa pagiging direktor.

Sa Instagram, ibinahagi ni Seguerra na sa selebrasyon ng kanyang ika-34 na taon sa industriya, na hindi niya pinangarap na maging direktor.

"Nagsimulang beauty queen, artista sa telebisyon, pelikula, at teatro. Naging singer, gitarista, songwriter, song producer, at album producer. Finally, after many years, I've found something that gives me so much fulfillment and happiness where I can apply all the things I have learned through the years of being in the industry. I am celebrating my anniversary on the set, behind the scenes, in the director's chair. And this is exactly where I want to be," ani Seguerra.

Nito lamang simula ng taon nang maging bukas si Seguerra sa mga bagay na nais niyang gawin tulad ng pagdidirek ng pelikula, concert at paglikha ng awitin. Ito ang inamin ni Seguerra na dumaan sa pagsubok dahil sa depresyon.

Nagsimula ang karera sa showbiz ni Seguerra nang sumali siya sa Little Miss Philippines ay naging child star.

Sa pagtanda, muling pinahanga ni Seguerra ang publiko bilang kompositor at mang-aawit. Siya ang nagpasikat ng awiting "Pagdating ng Panahon."