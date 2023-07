Suporta ng fans at kapamilya, secret weapon ng 1MX London artists

MANILA - Sa kanilang chickahan na ipinalabasa sa Myx channel kamakailan, inamin ni Maymay Entrata, Moira Dela Torre, Janine Berdin at North America-based Johnny Orlando, hindi nila inakala na sila’y sisikat.

Ang gusto lang daw nila kumanta, magbigay ng saya sa kanilang mga tagahanga. Pero ang iilang fans, dumami, ang star naging superstar.

Johnny Orlando

Kaya natanong ni Maymay kay Johnny sa kanilang kuwentuhan bago ang pagsasama sa 1MX London, kung anong bagay na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon na mag-perform sa entablado at ano ang gusto niya sa kanyang fans.

Moira, Maymay at Janine

“I think the best thing somebody can do for you is just like showing up and be ready to have a good time. That's all that I need. All I want is people to have a good time,” sabi ni Johnny.

Dagdag pa ng singer, hindi rin niya inakala na marami rin palang nagugustuhan ang kanyang performances.

“Sometimes I don’t know why they come to my show, I don’t know. It just seems weird to me but I appreciate it,” dagdag ni Johhny.

Kapag nasa entablado raw si Maymay, inuunahan na niya ang kaba, makita nya lang ang mga tao na nag-e-enjoy mas lalo siyang ginaganahan.

“Everytime I have this moment, or being in the moment, I let the music take over me or the character take over in me, because that helps me connect to the crowds too. In reality, I dont know how to interact with people. Every performance, I learn something,” sabi ni Maymay.

Sa entablado rin raw, na-e-express ni Moira ang tunay na sarili, ang kanyang mga kanta ay parang extension ng kanyang damdamin.

“As artists, we basically wear our hearts on our sleeves, like who we are. What they hear in our songs is basically what our hearts are trying to say. It’s basically our vulnerable selves. We want to be private but at the same time we want to be authentic when we present ourselves,” sabi Moira.

Nagtanong din si Johnny tungkol sa pagpapanatili ng “artistry” ng isang artista, sa kabilang ng mabilis na pagbabago sa industriya.

“I get my artistry intact cause that's always what I am fighting for, like ever since I was young: the way I sing, the way I write. I always wanted to be myself, na I want to be honest and I have people who are willing to protect who I really am,” sabi ni Janine.

“At the end of the day the main weapon that I have is really prayer. It helps me. Its really God. It helps me to focus on the things that I can control and not the things I cant control,” sabi naman ni Maymay.

Abangan ang ikatlong bahagi ng chickahan nina Maymay, Janine, Moira at Johnny. Alamin kung sikreto sa kanilang song writing at kung ano ang kanilang inspirasyon sa likod ng kanilang mga pinasikat na kanta.

Sina Moira, Maymay, Janine at Johnny, magpapasiklab at mapapasaya sa 1MX London kasama ang sikat na bandang Ben and Ben, Malaysian singer-song writer Yuna, Tinyumbrellas at DJ Clara Rosa.

Mapapanood ng live ang 1MX London sa Silverwoks island dating kilalang Dockyards London sa July 8.

Ito ang umaga hangang gabing music festival ng ABS-CBN GLOBAL/ The Filipino Channel ngayong taon.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

