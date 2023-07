Matatapos na sana si “Tawag ng Tanghalan” contestant Cha Quijano sa kanyang performance pero naluha na lang ito nang makita ang punong huradong si Louie Ocampo sa audience sa “It’s Showtime” stage nitong Hulyo 4, 2023. ABS-CBN.

MAYNILA — Matatapos na sana si “Tawag ng Tanghalan” contestant Cha Quijano sa kanyang performance pero naluha na lang ito nang makita ang punong huradong si Louie Ocampo.

Sa Tuesday episode ng “It’s Showtime,” kinanta ng 26 anyos na babae mula sa Bulacao, Cebu City ang contest staple na “Try It On My Own” ni Whitney Houston.

Hindi naging consistent ang kalahok at hindi tumitingin kay Ocampo ngunit nang patapos na siya ay nasulyapan niya ang punong hurado at naiyak na lang.

“Natakot ako kay Sir Louie,” saad ni Quijano matapos ang kanyang performance.

Agad naman siyang niyakap ng mga “It’s Showtime” host at ni Ocampo para mapatahan.

Watch more News on iWantTFC

Bilib man sa boses ng kontesera, tingin ni Erik Santos na kinakailangang matuto si Quijano na makontrol ang dynamics ng kanyang boses

“I love the power of your voice, talagang buong-buo, the power of your voice talagang napakaganda, beautiful voice,” ani Santos.

“I think you have to work on your dynamics, sa pagkanta kasi hindi dapat laging buga nang buga, dapat nilalagay natin, pinagpaplanuhan natin kung saan natin nilalagay or ibibirit ‘yung mga parts na gusto natin,” dagdag pa niya.

Payo naman ni Dingdong Avanzado, maging kontrolado sa emosyon at alalahanin na siya’y nagtatanghal para sa madla.

“You have to be able to control your nerves, alam ko, bandang huli medyo bumigay ka roon sa emotional, which is fine, makakalusot ka one time siguro pero moving forward ‘pag may ibang performance, hindi ka pwedeng ma-rattle,” aniya.

“At the end of the day, you’re there to perform, to compete and to deliver the song properly, you’re telling a story. Kailangan panindigan mo ‘yun.”

Nanalo si Quijano sa average score na 92 percent laban kina April Embestro na may 90.8 percent at Ran Ageas na may 87.9 percent.

Bigo naman siyang makuha ang golden mikropono kay Yen Victoria na may 95.6 percent sa kanilang harapan.