MAYNILA — Hiling ng komedyanteng si Brenda Mage na makalimutan na ng mga viewers ang kanyang pagkakamali sa "Pinoy Big Brother" dahil sinusubukan na niyang magbago.

Ayon kay Brenda, tanggap naman niya ang mga natatanggap na bashing sa social media.

"Okay po ako. Kaya ko naman i-handle ‘yung bashers pero ‘yung depressed ko po na maraming nagsasabi na tanggalin daw nila ‘yung account ko kasi ito po ‘yung bread and butter ko eh. Ta's alam ko naman na sa content ng vlog ko kabulastugan, kabastusan, o kalokohan, may namba-bash na sa ’kin dati pa," saad ni Brenda sa vlog ni broadcast journalist Karen Davila.

"May mga nagsasabi nga na ako na lang mamatay kaysa ‘yung mga sikat na mga vlogger na namatay. Sana ako na lang daw madisgrasya. Tinanggap ko ‘yun. Okay lang po sa ’kin ‘yun. Kaya ‘yun pamba-bash nila sa ’kin okay lang po ‘yun pero ‘yung baka mawala ‘yung ano ko, social media ko, ‘yun lang po ‘yung bread and butter ko eh," dagdag pa niya.

May pag-aalinlangan man, masaya si Brenda na natupad ang kanyang pangarap na maging housemate.

"Parang feeling ko sa lahat ng na-achieve ko sa buhay, ngayon ang pinaka-achievement ko na talaga na talagang akala ko imposibleng mangyari is maging housemate. May regrets po, wala kasi pinangarap ko po ito, since 2010 nag-audition na po ako, 4 times na," ani Brenda.

"Ngayon lang po ako nakuha, sa celebrity pa ako nalagay. ‘Yun ‘yung nagpa-realize sa akin na hindi pala ng pangarap na gusto mong maabot, ‘pag nakuha mo na ay magiging masaya ka, fullfilled ka," dagdag pa niya.

Sa kabila nito, masaya naman si Brenda na nakilala niya ang kanyang karelasyon.

"‘Yun din nagpa-realize sa ’kin na huwag mo nang i-push kung hindi naman para sa ’yo. Ngayon na ibinigay sa ’kin mas nag-focus ako roon sa ‘OMG, para sa ’kin nga ‘yung PBB and thank you Lord, binigay niyo po sa ’kin’ ‘yun pala lesson ‘yun sa ’kin na meron ka na eh," saad ng komedyante.

"Na-achieve mo na, successful ka na. Akala ko kasi ‘yun last na gift ni Lord is ‘yung jowa ko. Settled na pamilya ko, may bahay na kapatid ko, may negosyo na sila, ako na lang ‘yung wala … ta's dumating ‘yung jowa ko," dagdag pa niya.

Pangako ni Brenda na sinusubukan niyang baguhin ang mga maling gawi at sana'y makita ito ng mga tao.

"Minsan, kahit sabihin mo na nagpakatotoo ka bilang ikaw, i-consider mo rin na hindi lahat maganda ang paningin ng iba. Kailangan mo ring i-adjust ‘yung sarili mo, ‘yung ugali mo dahil alam mo rin na hindi rin siya appropriate sa ibang tao," ani Brenda.

"Sana dumating sa oras na makalimutan ng mga haters ko ‘yung mga nangyari na that time. Nagbabago naman na ako o iniiwasan ko kahit papaano or as much as possible, Marites man ako rito, wala na akong aapakan na tao o sisiraing tao," dagdag pa niya.

"Kahit sarili ko na lang sirain ko kasi gusto ko happy ako sa mga vlogs ko kasi ‘yun ang binibigay kong happiness sa ibang tao. Sana mapagbigyan na nila ako, hindi ko alam kung kailan pero sana one day."

Fifth placer si Brenda sa kakatapos na edition ng "Pinoy Big Brother" kung saan nagwagi ang kapwa celebrity housemate na si Anji Salvacion.

