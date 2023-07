MAYNILA -- Ipinagdiwang ni Jolina Magdangal ang ika-5 kaarawan ng kanyang bunsong anak na si Vika Anaya sa "Magandang Buhay" nitong Lunes.

Kasama sa selebrasyon sa programa ang mga anak ni Melai Cantiveros na sina Mela at Stela: ang anak ni Regine Velasquez na si Nate Alcasid; at ang panganay ni Magdangal na si Pele.

Maikli man, nakakaantig ang panalangin ni Vika para sa kanyang kaarawan.

"Dear Papa Jesus, please keep us safe and please keep the virus away and thank you for everything. Amen," ani Vika.

Una nang ipinagdiwang nina Magdangal at kanyang pamilya ang kaarawan ni Vika sa Japan.

