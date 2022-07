Screenshot mula sa 'ASAP Natin 'To'

MAYNILA — Biruan ngayon sa social media ang baligtad na microphone ni Regine Velasquez sa isa sa kaniyang ‘ASAP’ performance ngayong Linggo.

Matapos ang parte ni Jason Dy sa awiting "I Will Always Love You" para sa duet nila ng Asia's Songbird, kakanta na rin sana si Velasquez nang mapansing hindi tama ang posisyon ng kaniyang mic.

Mabuti na lang at mabilis nitong nai-ayos ang mikropono bago pa niya mabigkas ang kaniyang verse sa kanta.

Tama rin ang kaniyang tiyempo, at bilang isang professional ay kunwari'y walang nangyari.

Agad namang tumungo si Velasquez sa social media para magbalik-tanaw sa eksena.

"Wala naman nakapansin diba? #ehyungbaliktadmicko 'wag kayo maingay ha," anang beteranang mang-aawit.

Dito na sumagot ang Ilang netizens kalakip ang short clips ng pangyayari.

Wala naman nakapansin diba? 😂😂😂 #ehyungbaliktadmicko 😂 wag kayo maingay ha 😝🤪😂 hay — regine alcasid (@reginevalcasid) July 3, 2022

Mapapanood tuwing tanghali ng Linggo ang "ASAP" sa mga sumusunod na platform: Kapamilya Channel (cable), A2Z Channel 11 (free TV), TV5 (free TV at cable), Kapamilya Online Live (free live streaming), iWantTFC (on-demand streaming), at TFC (overseas subscription).

Watch more News on iWantTFC