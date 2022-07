Matagumpay na Dream Again UK Tour ni Lea Salonga, nagbigay pugay sa frontliners

London – Muling namayagpag sa entablado ang world-class at multi award-winning singer at actress na si Lea Salonga sa kanyang “Dream Again UK Tour” na ginanap sa siyam na lungsod sa United Kingdom.

Nagsimula ito noong June 18 sa Montfort Hall, Leicester at nagtapos nitong July 1 sa The Glasgow Royal Concert Hall, Glasgow, Scotland. Nagperform din si Salonga sa Cardiff, Birmingham, Manchester City, Brighton, London at Canterbury.

Sa kanyang pagtatanghal sa UK capital sa Royal Albert Hall sa Kensington, pinahanga ng Pinay ang mga manonood nang kinanta niya ang sikat niyang mga awitin na tumatak kakabit ng West End at Broadway.

Photo courtesy of Danny Kaan

Ilan sa mga ito ay ang “A Whole New World,” “Reflection,” “On My Own” at “I Dreamed a Dream” na pinalakpakan ng madla.

Kasama din sa kanyang concert line-up ang kanta nina Ed Sheeran na “Photograph”, “Toxic” na kanta ni Britney Spears at “Dynamite” ng BTS.

Photo courtesy of Danny Kaan

Ang Royal Albert Hall na may 5,272 ang seating capacity, ay prestihiyosong venue na dinadayo para sa performance ng mga tanyag na mang-aawit at musikero mula sa iba-ibang panig ng mundo.

Ilan sa mga artists na nakapagkonsiyerto na rito ay sina Shirley Bassey, Eric Clapton at Adele at marami pang iba.

Photo courtesy of Danny Kaan

Paghanga ng Pinoy Fans

Ibinahagi ng isang Filipino Nurse na si Marc Rodriguera, na dalawampu’t dalawang taon ng naninirahan dito sa UK, na may bahagi ng concert kung saan nagbigay pugay si Lea sa frontliners na katulad niya, na nagsakripisyo nitong panahon ng pandemya.

“Pinabukas ni Lea ung flashlights ng mga cellphone naming mga frontliners at kinanta niya yung ‘Bring Him Home’ na kanta sa Les Misérables,” kwento ni Rodriguera.

Photo courtesy of Danny Kaan

Dagdag pa ni Rodriguera: “Wala pa ding kupas ang talento ni Lea. Walang pinagbago ang galing ng boses niya, parang ganoon pa din noong unang beses ko siyang napanood ng live sa Miss Saigon.”

Kwento pa niya, napuno ang Royal Albert Hall ng gabing iyon at karamihan sa mga nanood ay ang mga kababayan Pilipino, na hindi pinalagpas ang pagkakataon na mapanood nang malapitan ang Tony Award winning singer-actress.

Photo courtesy of Danny Kaan

Si Rachel Samson, isang Filipino carer at naninirahan na dito sa United Kingdom ng labing-apat na taon, ay nanood naman sa De Montfort Hall, Leicester. Sabi ni Samson, Setyembre pa lamang noong nakaraang taon, bumili na sila kaagad ng tickets at ang pinili nilang pwesto ay sa Flat Stalls, na siyang pinakamalapit sa stage.

Nagpaalam din ng araw na iyon sa kani-kanilang mga trabaho ang kaniyang asawa at mga kaibigan para lamang mapanood si Lea.

Hindi rin nila alintana na dumayo pa mula Bedford papuntang Leicester, na tinatayang dalawang oras ang biyahe.

“Talagang proud na proud ako na maging isang Pinoy dahil iba talaga si Lea. Mas magaling pa siya ngayon kaysa noong unang beses ko siyang napanood,” sabi ni Samson.

Dagdag pa ni Samson, napaiyak siya sa kantang ‘I’d Give My Life for You’ na kinanta din ni Lea noon sa Miss Saigon sa West End musical.

Nakasama rin ni Lea ang kanyang kapatid na si Gerard Salonga, na isang musical director at conductor, sa kanyang concert tour.

Sa pagtatapos ng kanyang concert, inimbitahan ni Lea na tumayo at sumayaw ang kanyang mga manonood habang kinakanta ang “Back for Good” ng bandang Take That, “MMMBop” ng Hanson, “Tearin’ Up My Heart” ng NSYNC, “I want It That Way” ng Backstreet Boys, “My Love” ng Westlife, at “What Makes You Beautiful” ng One Direction.

Sa kanyang social media account, nagpasalamat si Lea sa lahat na sumuporta sa concert.

