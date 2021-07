Angel inalok sina Chito, Neri na sa kanila muna tumira dahil sa pag-aalboroto ng Taal

Mula sa Instagram nina Chito Miranda at Angel Locsin

Pinapurihan maigi ng lead vocalist ng bandang Parokya ni Edgar na si Chito Miranda ang kabutihan ng kaibigang si Angel Locsin na inalok siya at kaniyang asawa na si Neri Naig na pansamantalang tumira sa kanila sa gitna ng pag-aalboroto ng bulkang Taal.

Sa kaniyang Instagram, inilabas ni Miranda ang bahagi ng kanilang pag-uusap ni Locsin kung saan sinabi nito na maaaring pumunta ang singer at mga kasama nito sa kanilang bahay dahil may kuwarto nang nakahanda para sa kanila.

“Chito! May kwarto kayo dito nila neri at miggy at kung sino pa kasama nyo sa house ha? Anytime pwede kayo dito. Mabuti ng iwas muna kayo at unpredictable pa yung Taal. Plus yung smog,” mensahe ng aktres kay Miranda.

Malaki ang pasasalamat ng mang-aawit sa kabutihang ni Locsin na sinabi niyang noon pa man ay ganoon na ang pag-uugali.

“Napakabait lang talaga nitong tao na 'to. Mula dati, hanggang ngayon . . . Sobra talaga,” saad ni Miranda sa caption.

Biro naman ni Locsin sa post ng kaibigan, nakahanda na ang setup para sa kaniya upang mag-perform sa isang livestreaming app.

“Bored ka tsong??? lol nakatutok na mga camera tapos diretso kanta ka na sa kumu lol,” banat ni Locsin sa comment section.

Sinundan din ito ng komento mula sa fiance ng aktres na si Neil Arce na sinabing hindi libre ang pagpapatira sa kanila ni Locsin.

“Hindi libre yan kelangan daw kanta ka gabi gabi,” biro ni Arce.

Hindi na bago sa publiko ang pagtulong ni Locsin sa panahon ng kalamidad dahil makailang ulit na itong nag-viral sa mga donasyon na ginawa nito sa mga nasalanta ng mga nakaraang bagyo bansa at maging sa giyera sa Marawi.

Gumawa rin ng ilang hakbang si Locsin upang makatulong sa maraming tao sa gitna ng pandemya kabilang dito ang nasa P1 milyong donasyon sa Pasig City para sa COVID-19 response ng siyudad.

Nagkaroon din siya ng community pantry nang ipagdiwang niya ang kaniyang kaarawan ngayong taon.

Idineklara ng Phivolcs ang Alert Level 3 nitong Huwebes sa Taal Volcano na agad nagpalikas sa mga residente mula sa mga barangay na malapit sa lugar, kagaya ng Buso-buso, Bugaan at Gulod.

