'A Family Affair' stars hindi nakatakas sa pranks ni Ivana Alawi

Larawan mula sa Youtube channel ni Ivana Alawi.

MAYNILA — Hindi nakatakas ang mga leading men ng "A Family Affair" sa mga prank ni Ivana Alawi sa kanilang set.

Sa kaniyang latest vlog nitong Biyernes, nakakuntsaba ni Alawi ang mga kasama sa set at nagkunwaring hindi maganda ang pakiramdam.

Sa kanyang "sira ang daliri" prank kay Gerald Anderson, mistulang sinisisi ni Alawi ang aktor na masakit ang kamay nito sa eksena.

Hindi na natiis ni Alawi si Anderson at inaming prank lang ito at namangha ang aktor: "Ang galing ha parang namamaga talaga 'yung daliri."

Magkasama sina Jake Ejercito at Jameson Blake sa eksena ng aktres at binibiro naman na natatawa siya kanilang ginagawa at hindi makapag-focus.

Hindi naman nagtagal ang "sira ang ulo" prank ni Alawi at natawa na lamang si Ejercito: "Ang dami nating time para mag-prank ah."

Huli naman na-prank ay si Sam Milby sa "sira ang puso" kung saan nagkunwari si Alawi na naaalala niya ang kanyang dating karelasyon sa eksena.

Mapapanood ang “A Family Affair” tuwing Lunes hanggang Biyernes sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, and iWantTFC.

