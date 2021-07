Vlogger Crisha Uy, walang plano magbigay ng second chance kapag niloko sa relasyon

Mula sa Instagram ni Crisha Uy

Bagamat kaya umano niyang magbigay ng ikalawang pagkakataon sa isang tao, inamin ng vlogger na si Crisha Uy na hindi niya kayang bigyan ng second chance kapag niloko siya ng karelasyon.

Sa larong “Drink or Spill” sa vlog ni Jessy Mendiola, natanong si Uy kung handa ba itong magbigay ng second chances sa mga nagkamali sa kaniya.

Para kay Crisha, kaya niyang magbigay ng panibagong pagkakataon sa kapamilya o kaibigan lalo na kung unang beses pa lamang ang kanilang pagkakamali.

“Oo naman. Kahit sa family and friends, kasi everyone deserves as a second chance lalo na nagkamali siya nu’ng una. Malay mo, gusto niyang itama ‘yung mga bagay. Tsaka lahat naman ng tao, nagbabago,” paliwanag niya.

Ganoon din ang saloobin ni Mendiola na ginamit na halimbawa ang paghihiwalay nila ni Luis Manzano bago ang kanilang engagement.

Ngunit ayon kay Uy, kung paulit-ulit na ang pagkakamali, panloloko na umano ang matatawag doon.

“Ay iba na yan. Panloloko na ‘yan. Tsaka parang niloloko mo na ‘yung sarili mo. Ang hirap na maniwala,” sambit ni Crisha.

Nang tanungin kung ano ang opinyon nito sa mga nagloloko sa isang relasyon, mabilis na sinabi ni Uy na “game over” sa kaniya ang panloloko.

“Ang sakit. Ang bigat eh. May sugat. Feeling ko dun, ‘yung second chance about cheating, hindi talaga. Game over,” ani Crisha.

Nagbigay din ito ng payo para sa mga taong sinusubukan pa lamang mag-move on sa kanilang nasirang relasyon.

Aniya, hindi katapusan ng mundo kapag iniwan ng kasama sa buhay dahil bago pa umano sila dumating, kaya ng isang taong mabuhay.

“Keep moving forward, ‘di ba? Tsaka life goes on. Hindi naman end of the world. Tsaka nabuhay ka before na wala naman siya. So, kaya mo pa rin tumayo sa sarili mong paa mag-isa,” saad ng vlogger.

Pinaalalahanan din niya ang mga kabataan pagdating sa pag-ibig na huwag kalimutang mahalin muna ang sarili bago magmahal ng iba.

“Don't forget to love yourself before ka magmahal ng iba. Dapat bago ka magmahal ng iba, meron kang love sa sarili mo para di ka maubos,” payo nito.

Hindi rin handa si Uy na maging magkaibigan sa kaniyang mga dating naging kasintahan.

Matatandaang naging usap-usapan sa social media ang hiwalayan nila ni Joem Bascon matapos ang rebelasyon ng aktor na magkakaanak na sila ni Meryll Soriano.

Related video:

Watch more in iWantTFC