MAYNILA -- Labis ang kasiyahan ni Sylvia Sanchez para sa tagumpay ng kanyang anak na si Arjo Atayde na nagwagi bilang kongresista sa 1st District ng Quezon City.

Sa social media nitong Biyernes, ibinahagi ni Sanchez ang mga retrato na kuha sa panunumpa ng aktor bilang congressman.



"Ang saya saya ng puso ng isang INA kapag nakita nya na nagtatagumpay ang anak nya sa larangang gusto nya. Isa ako sa pinakamasayang ina sa araw ng iyong panunumpa bilang congressman ng Distrito Uno ng lungsod ng Quezon City. At sa araw na ito anak July 1, 2022 ikaw na ang official na nakaupo bilang Congressman ng Distrito Uno. Walang mapagsidlan ang kagalakan ko sa tagumpay mo. Pinaglaban mo ang gusto mo, ang laman ng pusot isip mo at pinatunayan mong tama ka. Iba ka manindigan anak!!," ani Sanchez sa post nito sa Instagram.



Ayon sa aktres, nawala ang lahat ng pagod at sakit na dala nang pangungutya sa anak at sa kanilang pamilya nang makita niyang nanunumpa si Atayde.

"Habang pinapanood kita, tinatawanan ko na lang lahat ng pagod, hirap, pangungutya sa 'yo at sa pamilya natin dahil bago ka daw at walang alam at artista lang at kung ano ano pang masasakit na salitang ipinukol sa 'yo. Lahat ng 'yon napawi habang pinapanood kitang nanunumpa bilang bagong congressman ng Distrito Uno. Napaka-proud ko sa mga oras na 'yon.

"Pero bilang isang ina habang pinapanood kita, pasensya na anak, 'di ko maalis na manumbalik sa isipan ko na ito ang batang kinutya, pinagtawanan, nilait at hinusgahan pero wala akong nakita o narinig na pambabastos mo sa mga taong bumatikos sa 'yo; bagkus ang tanging sinabi mo lang sa akin, hayaan mo sila Mommy, 'wag tayong sumabay sa pambabastos nila, hindi tayo tulad nila. Basta ako andito tumakbo dahil gusto ko makatulong sa kapwa ko at mas makakatulong ako pag nasa pwesto ako. I dont want to be a good politician, I want to be a good public servant," dagdag ni Sanchez.

Ipinaabot din ni Sanchez ang suporta sa anak sa naisin nito na makatulong sa kapwa. Giit niya, lagi lang siya at ang kanyang mister na nakaalalay sa aktor.

"Abutin mo lahat ng pangarap mo, gusto mong tumulong sa kapwa mo, gawin mo lahat 'yan. Ikalat mo sa Distrito Uno ang respeto, pagtitiwala, pagmamahal, pag-aalaga, pagpapahalaga at magtanim ka ng kabutihan sa mga nasasakupan mo at naway gabayan ka ng DIYOS. Dito lang kami lagi ni Daddy at ng mga kapatid mo na handang tumulong at aagapay sa 'yo. Mahalin mo anak at alagaan mo ang mga bagong nagmahal at magmamahal pa sayo ang buong Distrito Uno. Kaka proud!!!! Congratulations, Congressman Juan Carlos Campo Atayde," ani Sanchez.

Ibinahagi rin ni Sanchez ang dasal para sa kanyang anak. "LORD, pakialalayan po anak ko ha," aniya.

Si Atayde, 31, ay baguhan sa politika. Ayon kay Atayde, ang karanasan sa pandemya ang nagkumbinsi sa kanya na tumakbo sa politika.

Isa sa kinilalang magaling na aktor ng kanyang henerasyon, nanalo si Atayde sa Asian Academy Creative Awards noong 2020 bilang pinakamagaling na aktor para sa kanyang pagganap sa seryeng "Bagman."