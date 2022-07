Juan Karlos, naglabas ng bagong awitin na 'Kunwari'

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- "Ka-ibigan o kaibigan man, ako'y maghihintay."

Ito ang parte ng pinakabagong awitin na inilabas ni Juan Karlos Labajo na "Kunwari."

Inilabas ni Labajo ang awitin ilang linggo matapos niya ibahagi sa publiko na hiwalay na sila ng modelo at beauty queen na si Maureen Wroblewitz.

Nitong Huwebes, inilabas ni Labajo sa kanyang YouTube channel ang official lyric visualizer ng "Kunwari."

"Written, recorded, mixed and mastered in a span of a few days. No plans, no intentions. From me, with love," pagbabahagi ni Labajo sa Instagram.

Nito lamang Hunyo nang ipaalam sa publiko ni Labajo na hiwalay na sila ni Wroblewitz.



“Lagi mong tandaan na kahit pagbaliktarin mo man ang mundo, kahit saang lupalop man ng kalawakan, ikaw pa rin ang nag-iisa kong buwan," ani Labajo sa post niya sa Facebook.

Matatandaang pinasikat ni Labajo ang awiting "Buwan" na inilabas noong 2018. Kasama rin ni Labajo sa music video nito si Wroblewitz