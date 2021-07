Richard Juan nais maging si Kim Seon-ho kung gagawan ng remake ang K-drama na ‘Start-up’

Mula sa Instagram ni Richard Juan at screenshot sa YouTube ng Netflix

Sa kaniyang tuluyang pagpasok sa mundo ng pag-arte, nais ng host at "Pinoy Big Brother" alumnus na si Richard Juan na mapasama sa Filipino remake ng hit K-drama series na “Start-Up” kung gagawin ito sa bansa.

Sa opisyal na pagpirma ng kontrata sa talent agency na Star Magic, inamin ni Juan nais nitong gampanan ang karakter ng Korean actor na si Kim Seon-ho na si Han Ji-pyeong o mas kilala sa bansag na “Good Boy.”

Ayon kay Juan, gusto niya ang konsepto ng pagkakaroon ng second lead sa palabas dahil nagmumukha itong underdog sa kuwento.

“Definitely 'Start-Up.' It was so good. Kim Seon-ho was the second lead and gusto ko talaga 'yung second lead. That was the show na na-feel mo na mas gusto si Kim Seon-ho that ends up with the girl,” ani Juan.

“I want to play the role na ganun na you are the underdog pero people are rooting for you, parang ganun. Hopefully, Team Good Boy kasi,” dagdag niya.

Matapos ang limang taong pagsabak sa hosting, napagtanto ni Juan na puwede na rin siyang sumabak sa pag-arte at makagawa ng mga proyekto na di pa niya nagagawa noon.

“Gusto ko lang din ma-explore different things and I’ve done hosting for the past five years. Matagal na rin ako sa industriya. It’s been a while na rin so para sa akin gusto ko na rin mag-try ng bagong stuff,” paliwanag nito.

Aniya, hirap siyang mag-Tagalog nang pumasok sa "PBB" ngunit ngayon ay kahit papaano’y nahasa na ang kaniyang pananalita.

Huling sumabak sa acting si Richard sa seryeng “Love Thy Woman” na pinagbidahan ni Kim Chiu.

“Unfortunately, that was right before the pandemic and things had to change. I had so much fun there and sana may bagong opportunities to try acting again,” saad ni Juan.

Sa ngayon, abala ito sa kaniyang podcast na “Your Dose of InspirASIAN” kung saan kumakausap siya ng iba’t ibang Asyano sa kahit saang parte ng mundo. Pangarap din ni Juan na magkaroon ng sariling talk show.

“The dream, of course, would be to have this in the States where I can invite people like Americans or stuff like that. Like a talk show, that would be a dream of mine. Something that’s inspirational and hindi lang parang comedy.”

Naging housemate sa Bahay ni Kuya si Juan noong 2015.