Raymond Bagatsing, ipinagmalaki ang kapatid na si RK

MAYNILA -- Ipinagmalaki ng batikang aktor na si Raymond Bagatsing ang kanyang kapatid na si RK sa naabot nito bilang aktor.

Sa bihirang pagkakataon, sabay na bumisita sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, Hunyo 30, sina Raymond at RK.

Ayon kay Raymond, ipinagkakapuri niya ang tagumpay ni RK bilang aktor matapos ang ilang taong pagsusumikap nito.



"Lagi kong sinasabi na RK works so hard. He hardly really asks me for help. Hindi talaga humihingi ng tulong kasi gusto niyang ma-prove sa sarili niya 'yon. Though kung mayroon kaming pag-uusapan, I will share with him it's the craft, we both love the craft. Pinag-uusapan namin 'yan ng walang katapusan. You know lagi kaming may bagong natutunan," ani Raymond.

"Pero he tried so hard for decade. You know 10 taon mahigit. Audition, ang daming rejection, hanggang may depression siya but he want to do it on his own and he did it and I am so proud of him. I am very, very proud of him," dagdag ni Raymond, isa sa mga aktor ng seryeng "La Vida Lena"

Pag-amin naman ni RK, kung noong una ay apektado siya sa tuwing makukumpara sa kapatid, ngayon ay nag-iba na ang pananaw niya rito.

Ayon kay RK, ipinagmamalaki niyang maging kapatid ni Raymond na kilala sa husay nito bilang isang aktor.

"Ever since when I was starting out, kapag nag-a-audition ako ang tawag sa akin, 'O 'yan na 'yung kapatid ni Raymond Bagatsing.' Siyempre iko-compare ka, 'magaling ka ba?' Parang deep inside you want it. 'Gusto ko maging RK Bagatsing, parang bakit niyo ba ako laging inaano sa Raymond Bagatsing? I want to be my own man, my own self. Gusto ko 'yung sarili kong identity,'" paunang kuwento ni RK, isa sa mga bituin ng seryeng "Huwag Kang Mangamba."

"But now, alam mo looking back on my short stint of acting career, five years, seven years, 'yung Raymond Bagatsing is still there, breaking records, proving himself, shattering every milestone sa career niya. After the pandemic I realized one of the things na gusto kong sabihin na if they call me the brother of Raymond Bagatsing, I will own it, I will be proud of it. Like, I don't mind 'brother of Raymond Bagatsing.' Ilagay niyo pa sa middle naman ko yan 'brother of Raymond' because that's how much I am proud of him to be his brother," aniya.

