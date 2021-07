Handa na bang muling pumasok si Lou Yanong sa isang relasyon?

Mula sa Instagram ni Lou Yanong

Matapos aminin ang kanilang hiwalayan ni Andre Brouillette, inamin ng “Pinoy Big Brother” (PBB) alumna na hindi pa ito handang pumasok sa isang relasyon.

Sa kaniyang pagpirma ng kontrata sa talent agency na “Star Magic”, ibinahagi ni Yanong na mas nais muna niyang pagtuunang pansin ang kaniyang sarili at ang trabaho sa showbiz.

Aniya, gusto muna niyang subukan magtrabaho na mag-isa dahil nasanay ito na kasama si Andre simula pa lamang sa Bahay ni Kuya.

“Definitely not. I definitely want to focus on myself more. Focus sa craft ko. It’s something really exciting and it’s something also that I want to explore,” ani Lou.

“Sanay ako na magkasama kami lagi and working together. It’s alienating but it’s definitely interesting. I want to keep it that way,” dagdag pa niya.

Napagtanto din aniya na mas mahalagang gawing prayoridad ang sarili lalo pa’t ito lamang umano ang maaasahan mo sa maraming bagay.

“Sa lahat ng mga bagay, yung masasandalan mo lang talaga is yung sarili mo so kailangan mong i-prioritize yung sarili mo, alamin mo kung saan ka masaya, alamin mo kung ano ang nagpapasaya sa ‘yo at hindi lang kung sino,” paliwanag ni Yanong.

Hindi na aniya sila nag-uusap pa ni Andre na mas maganda ayon kay Lou ngunit alam nito na proud ang dating nobyo sa takbo ng kaniyang career.

“Hindi kami nakakapag-usap ngayon kasi I feel like that’s for the better because kung nag-uusap kami, mahirap talaga. I feel it also, I think he’s proud of me also. Mahirap kung nag-uusap. Baka gumapang pabalik kaming dalawa,” saad nito.

Nais ni Lou na mag-focus sa pag-arte at pag-host lalo na ngayong opisyal na siyang bahagi ng Star Magic.

Magkasama sina Lou at Andre sa “Pinoy Big Brother Otso” noong 2018 na napanalunan ni Yamyam Gucong.

