Jayda, kinilig sa pagpili sa kanya ni Catriona Gray

MAYNILA - Aminado ang mang-aawit na si Jayda na iba ang saya at kilig na kanyang naramdaman nang malamang siya ang nais ni Miss Universe 2018 Catriona Gray na gumanap sa buhay nito kung sakaling magkaroon ng biopic ang beauty queen.

"Ako talaga sobrang kinilig ako ng bonggang bongga noong nakita ko pinost ng ABS-CBN sa Twitter. Tuwang-tuwa ako. Actually minessage ko agad si Ate Cat afterwards at nagpasalamat ako. Kasi napakalaking bagay 'yon na marinig 'yon sa kanya, na galing sa kanya," pauna ni Jayda, 18, sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes.

"Siguro it's an honor din to hear that from her na she would want me to play her in a biopic or kung sa 'MMK' man 'yon," dagdag ni Jayda.

Sa pang-umagang programa ng ABS-CBN, ibinahagi rin ni Jayda na handa na siya sa pagsabak sa pag-arte.

"Gusto ko po talaga maka-crossover sa multimedia platforms hindi lang po sa music. Kasi over the past few years po talaga, kaya po siguro hindi pa po ako pumapasok sa pag-arte kasi po parang gusto kong i-establish ang sarili ko as a singer-songwriter. Pero ngayon po ay handa na akong sumabak sa acting," ani Jayda.

"At ako po talaga as an artist ang pinakaimportante sa akin ay I can make a connection with as many people as possible at ma-inspire ko ang bawat tao na makakapanood sa akin kahit saan man 'yon, kahit sa music man 'yon or sa pelikula," dagdag ni Jayda.

Nitong kalagitnaan ng Hunyo nang lumabas ang balitang nais ni Catriona si Jayda na gumanap sa kanyang buhay kung saka-sakali para sa isang biopic.

Si Jayda ay nag-iisang anak ng OPM singers na sina Jessa Zaragoza at Dingdong Avanzado.

Sa ngayon ay abala si Jayda sa pag-promote ng kanyang album na "Bahagi" na inilabas niya nito lamang Hunyo.

