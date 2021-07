Fumiya inaming natatakot na makalimutan ng kaniyang Pinoy fans

Watch more in iWantTFC

Kahit nasa Japan ngayon, tuloy ang karera ng dating “Pinoy Big Brother” housemate na si Fumiya Sankai matapos ibahagi na napabilang siya sa isang Japanese short film.

Sa panayam ng Star Magic, sinabi ni Fumiya na hindi nito kinailangan masyadong umarte dahil ang personalidad mismo niya ang hinahanap ng direktor ng pelikula.

“The director said my character is good. My personality is nice. That's why just be yourself,” pahayag ni Fumiya.

Ngunit nahirapan umano siyang umarte sa proyekto dahil nasanay na siya na Tagalog o English ang lenggwahe

“It's weird kasi nasanay na ako sa salitang Tagalog and English during acting. Pero sa script ngayon all Japanese,” paliwanag niya.

Sa online mapapanood ang nasabing short film at nagsabi pa sa mga kasamahan na lagyan ng English subtitle para mapanood ng mga Pilipino.

Isa’t kalahating taon na wala sa Pilipinas si Fumiya at inamin niyang nangangamba siyang makalimutan ng kaniyang mga taga-suporta dito sa bansa.

“I haven't gone back to the Philippines for a long time. Minsan I feel worry baka many Filipinos will forget about me,” ani Fumiya.

Nami-miss na rin aniya ang kaniyang mga nakasama sa Bahay ni Kuya partikular ang Team LAYF na binubuo nina Lou Yanong, Andre Brouillette, ang big winner na si Yamyam Gucong at siya.

“Suddenly, I'm here in Japan. Andre is in Hawaii. Lou and Yamyam sa Philippines. I'm still checking your social media. I miss you guys talaga. I want to gala-gala with you,” sambit pa nito.

Pinaka nami-miss umano niya si Gucong na talagang naging malapit sa kaniya dahil ito rin ang madalas niyang kachismisan.

Nakapasok sa "PBB" si Fumiya noong 2018 kung saan nagtapos siya sa ikalimang puwesto. Huli siyang napanood sa naputol na seryeng “Make It With You” at sa sitcom na “Home Sweetie Home: Extra Sweet.”

