Boots Anson Roa Rodrigo, ibinahagi ang importansiya ng bakuna kontra COVID-19

MAYNILA -- Nanawagan ang beteranang aktres na si Boots Anson Roa Rodrigo, 76, at mister nitong si Atty. King Rodrigo, 82, sa publiko na magpabakuna na kontra COVID-19.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Huwebes, Hulyo 1, ibinahagi ng dalawa ang importansiya ng pagpapabakuna.

"Ang payo namin magpabakuna kayo at huwag na kayong mamili. Ang pinakamagaling na bakuna ay 'yung bakunang naroroon. Ito ay hindi lamang para sa inyo; ito ay para sa mga minamahal niyo, sa asawa niyo, anak niyo, kamag-anak niyo, mga kaibigan. Dahil kapag kayo ay na-COVID-19, baka kayo makahawa. Magpabakuna na kayo," pauna ni Rodrigo.

Para naman sa beteranang aktres, iba ang kumpiyansa at kapanatagan na naibibigay ng pagpapabakuna kontra sa nakamamatay na virus.

"Hindi lang 'yong medical and health issue ang ating ina-address sa pagpapabakuna, even the mental health, the emotional effect, the spiritual effect, psychological effect. Iba 'yung pakiramdam kapag alam mong nabakunahan ka na. Parang 'yung placebo effect ba na tinatawag. Parang mas confidence ka. Mas buo 'yung pagkatao mo. At unang-una na, sumunod ka sa alituntunin ng pamahalaan at ng private sector and the medical team," aniya.

Nitong Hunyo, nagpabakuna na ang mag-asawang Rodrigo.

Bilang mga senior citizen, patuloy na gumagawa ng paraan ang mag-asawa para may pagkaabalahan.

Bagamat retirado na sa pagiging presidente ng Movie Workers Welfare Foundation (Mowelfund ), sinabi ni Roa-Rodrigo na siya pa rin ang tumatayong chairman nito. Ang mister naman niya ay aktibo pa rin bilang legal consultant sa isang kompanya.

Nito ring nakaraaang buwan, ipinagdiwang ng mag-asawa ang kanilang ika-7 taon bilang mag-asawa.

Matatandaang Hunyo 2014 nang ikasal sina Roa at Rodrigo, ilang buwan matapos silang ma-engaged noong Disyembre 2013.