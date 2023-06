Watch more News on iWantTFC

MANILA – After finding a home for a year, ABS-CBN’s noontime show “It’s Showtime” closed its chapter as part of TV5 on Friday.

“Showtime” hosts led by Vice Ganda could not hold back their tears as they bade farewell to TV5 after a year of airing on the network.

“Sa araw po na ito ay isang kabanata ng ‘It's Showtime’ ang nagwawakas. Alam niyo naman ay parang isang mahabang kuwento, para siyang isang libro na araw-araw tuwing umeere kami ay saka pa lang namin sinusulat ang laman ng libro na 'yan. So sa oras na ito, sa araw na ito ay isang kabanata ng libro na 'yon ang magtatapos yung kabanata na pagiging bahagi namin ng Kapatid Network TV5,” Vice said.

In a lengthy speech, the comedy superstar extended the gratitude of the program and ABS-CBN to TV5 for opening their doors to them.

“Ito na po 'yung huling pagkakataon na mapapanood niyo kami sa TV5. Kaya naman po gusto naming magpasalamat sa pamunuan ng TV5, sa inyong tahanan. Sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon, ng oportunidad na makagamit po ng inyong bahay, sa pagkupkop sa amin kahit hindi po masyado matagal, panandalian,” Vice continued.

“Walang hanggang pasasalamat po ang gusto naming ibigay sa inyo at hindi namin kakalimutan na minsan sa buhay namin nagkaroon ng isang engrandeng pagdiriwang ang ‘Its Showtime’ at madlang people dahil sa ginawa niyong pagtulong at pagkupkop sa amin,” he said.

But despite yet another roadblock for “Showtime,” Vice assured the madlang people that they will start a new chapter beginning Saturday with the show's transfer to the GMA Network-owned GTV.

Tears further flowed when Vice started to thank their loyal supporters for staying with them during the tough times.

“Anuman ang kinahihinatnan ng ‘Showtime,’ anuman ang pinagdadaanan at kinahihinatnan ng ‘Showtime,’ ilang beses n’yong pinatunayan sa 'min na kayo ang bumubuhay sa 'min sa ilang beses naming paghihingalo…Kaya ngayon, alam na alam namin na kayang-kaya natin, lalo ngayon,” he added.

He also paid tribute to the staff and his co-hosts for keeping the faith despite feeling tired and anxious many times.

“It’s Showtime!” will begin airing on GTV Channel on July 1, Saturday, aside from Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, and A2Z.