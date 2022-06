KILALANIN: Raven, Brent, at Lance ng 'Beach Bros'

MAYNILA -- Malaki ang pasasalamat nina Raven Rigor, Brent Manalo at Lance Carr na maging parte ng seryeng "Beach Bros" kung saan kasama rin nilang bida sina Sean Tristan at Kyle Echarri.

Kabilang din sa youth-oriented series sina Kira Balinger, Angelica Lao at Chie Filomeno.

Watch more News on iWantTFC

Sa Inside News ng Star Magic, ibinahagi nina Rigor, Manalo at Carr ang kanilang bonding sa set at ang pagkakaibigan na kanilang nabuo.

"I feel very blessed and honored to be given this role at I feel honored din po sa trust na ibinigay ng Dreamscape sa akin. Tapos working with the cast was very fun. Lagi po kaming nagba-bond and we always share 'yung mga opinion namin or ano ang magandang gawin sa set o sa eksena para 'di kami magkailangan sa set," ani Carr.

"This time around parang it was easier to work with everyone kasi nung unang project ko po, 'yung sa 'Broken Marriage,' malaking adjustment pa, everything was new to me. Nung na-offer ang 'Beach Bros' siyempre natuwa ako mostly magkaka-age lang kami and it's my first time working with most of them. Sobrang fun lang sa set kasi magkaka-age lang kami at parang 'di mo nararamdaman na nagtatrabaho ka because we got along so well," hirit ni Manalo.

Dagdag naman ni Rigor, aminado siyang nami-miss niya ang naging samahan nila sa serye.

"Sobrang light lang po ng feeling. Sabi nga po ni Brent hindi po namin siya finorce. At saka nire-respect namin kunwari 'yung time ng isa't isa. Parang nag-flew naturally 'yung connection namin though may differences talaga. Ako I am fond of them talaga lahat sila, something nakaka-miss 'yung bonding. Talagang natural lang po 'yung friendship naming lahat," ani Rigor.

Inamin rin nina Rigor, Manalo at Carr na pressured sila sa kanilang first leading role sa serye.

"Personally I feel pressured kasi first time ko rin mapabilang sa main cast sa isang show and this project is very new. ...It's not just a barkada story parang dito mate-test ang foundation, ang lakas, ang bond niyo as friends. Yeah, we feel pressured talaga kasi ibinigay sa amin ay seven taping days tapos pagkakasyahin namin sa six episodes. So grabe talaga 'yon parang pressured kami na kailangan naming galingan always. Pero we managed to, like, push through it, nagawa po namin," ani Carr.

Hatid ng Dreamscape Entertainment, ang "Beach Bros" ay mapapanood sa iWantTFC sa Hulyo.