‘Sure kayo diyan?’ Francine Diaz, Kyle Echarri sinagot ang mga isyung ibinabato sa kanila

Hindi inurungan nina Francine Diaz at Kyle Echarri o mas kilala bilang “KyCine” ang ilang mga isyu na paulit-ulit na ipinupukol sa kanila lalo na sa social media.

Sa bagong labas na vlog, sinagot ng mag-on screen partner ang limang hate comments na natatanggap nila at ipinaliwanag kung ano ang opinyon nila sa mga ito katulad ng isyu ng pagbubuntis umano ni Diaz.

Ayon kay Francine, nabasa niya ang komento sa YouTube kung saan sinasabing kaya hindi ito aktibo sa social media ay dahil nagdadalang-tao umano ito.

Ganoon din ang natatanggap ni Echarri na sinasabing nakabuntis umano na mariing itinanggi ng batang aktor.

“Mahilig yung mga Pilipino sa ganong rumors....Alamin mo muna yung mga sinasabi mo bago mo sabihin,” ani Kyle.

“Wag mong paniwalaan agad yung mga nakikita mo,” paalala naman ni Francine.

Isa pa sa isyung kinaharap ni Echarri ay ang pagiging pinsan umano niya ni Matteo Guidicelli kaya lamang ito natanggap ng grupo ni Popstar Royalty Sarah Geronimo.

Naging usap-usapan din ang katawan ni Francine na ayon sa aktres ay nilalait dahil may katabaan umano siya.

Aniya, sinasabi ng mga netizen na kaya lagi siyang naka-side view sa kaniyang mga larawan ay dahil tinatago nito ang katabaan niya.

“Yun ang naging motivation ko para magworkout ako,” banat naman ni Diaz.

Samantala, patuloy pa ring nakakatanggap ng komentong “chickboy” si Kyle na tinatanaw na lamang niya bilang papuri.

“I see it as a compliment. Chickboys can't be ugly, men. Sa sobrang gwapo ko, I can get so many girls,” pabirong bwelta nito.

Ilan pa sa mga nabanggit na kritisismong natatanggap ng aktres ay ang pagiging maarte nito at “one hit wonder” lamang ito sa “Kadenang Ginto.”

Habang si Echarri naman ay may kinalaman sa kaniyang nakaraang relasyon at pagiging malandi umano.

Sa huli, isa lamang ang gustong sabihin ni Diaz sa mga basher nila: “Sure ka ba diyan?”

Magkasama ang dalawa sa teleseryeng “Huwag Kang Mangamba” na mapapanood araw-araw sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live sa Facebook, TV5, iWantTFC, at TFC.



