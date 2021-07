RK Bagatsing, naging bukas sa relasyon nila ni Jane Oineza

MAYNILA -- Naging bukas ang aktor na si RK Bagatsing sa pagbabahagi tungkol sa relasyon nila ng aktres na si Jane Oineza.

Sa naging pagbisita ni RK at kanyang kuya na si Raymond Bagatsing sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, ibinahagi ni RK na magaan at masaya ang relasyon na mayroon sila ni Oineza.

"I don't have to force anything it's there, chemistry, relax," ani RK. "Sa ngayon, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, sa pandemic, we need those kind of energy from other people. 'Yung lightness nakukuha namin 'yon sa isa't isa and I am very happy having her around."

Bago si RK, naunang nagkuwento si Raymond tungkol kay Oineza.

"Actually nagulat na lang ako. Ano bang occasion 'yon? Birthday ni Papa or something. Biglang pagdating niya, may kasama, si Jane. Eh nakasama ko sa serye 'yon. Nagulat ako o ano lang parang deadma lang 'o, kumusta?" kuwento ni Raymond na nakatrabaho si Oineza at RK sa seryeng "Araw Gabi" ng ABS-CBN.

"May chemistry sila, magaan silang pareho. Pareho silang serious actors at the same time, very light naman sila off cam. You know, masaya, makulit, just enjoying life. Pero when they work pareho sila, talagang sobrang focused," dagdag ni Raymond, isa sa mga aktor ng seryeng "La Vida Lena."

Nito lamang Mayo nang kumpirmahin nina RK at Jane ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng isang halik sa kanilang TikTok dance challenge.

Matatandaang umugong ang balitang may relasyon ang dalawa nang aminin ni Jane na si RK ang kanyang "source of happiness” nang batiin niya ang aktor sa kaarawan nito.

Unang nagkapareha sina RK at Jane noong 2018 sa "Araw Gabi." Muli silang nagkatrabaho sa pelikulang "Us Again" na inilabas naman noong nakaraang taon.

