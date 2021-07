Paalala ni Dennis Roldan sa anak na si Paolo Gumabao: Always be an empty cup

Mula sa Instagram ni Paolo Gumabao

Matagal nang pangarap ni Paolo Gumabao ang maging artista kaya naman sa pagpirma niya ng eksklusibong kontrata sa Star Magic, baon nito ang mga payo ng kaniyang ama at dating aktor na si Dennis Roldan.

Sa katatapos lamang na contract signing na “Star Magic Black Pen”, ibinahagi ni Gumabao ang ilang sinabi ng kaniyang ama na nakakulong ngayon dahil sa kasong kidnapping noong 2005.

Ayon sa aktor, pinayuhan siya nito na dapat ay laging handang matuto sa taping dahil mahihirapan umano siyang turuan kung tingin nito ay marami na siyang alam.

“My dad always tells me na always be an empty cup. When you go to taping, always be willing to learn. Kasi pag puno na yung cup mo hindi na malalagyan eh,” ani Paolo.

“If you think that you’re good enough, if you think na mataas ka na, you’re not going to learn anymore. So always be willing to learn,” dagdag niya.

Sinabi rin nito na sanay na itong makatanggap ng mga negatibong komento dahil sa sitwasyon ng kaniyang ama.

Kagaya ng mga kapatid na sina Marco at Michele, wala na umano silang pake sa mga sinasabi ng ibang tao lalo pa’t mas kilala naman aniya nila si Roldan.

“Me and my brother and sister si Marco and Michelle we’ve been getting a lot of hate comments because of our situation with our dad and sanay na kami. Anything na sinasabi ng mga ibang tao, we don’t even get affected anymore,” pahayag ni Paolo.

Paliwanag pa nito, kilala rin nila ang kanilang mga sarili at alam niyang wala siyang tinatapakan na tao.

“We know ourselves. We love our dad. And alam naman naming lahat na wala kaming sinasaktang tao,” saad niya.

Pitong taong gulang pa lamang umano siya ay nais na niyang pasukin ang showbiz lalo na nang mapanood nito ang pelikulang “Forrest Gump.”

“This has been my goal ever since I was seven years old and no it is not an easy job because you have to sacrifice a lot. You have to sacrifice a lot of time, effort, you need to be there and show up and learn all the time,” tugon pa ni Gumabao.

Nakatakdang bumida si Paolo sa pelikulang “Lockdown” sa ilalim ng direksyon ni Joel Lamangan.

Iikot umano ang kuwento sa mga pagsubok na kinaharap ng isang lalaki upang mabuhay sa gitna ng pandemya. Makikita rin umano sa pelikula kung anong klaseng buhay ang pipiliin ng karakter ni Gumabao.

Ayon sa ulat ng PUSH, ito na ang pinakamapangahas na pelikulang ginawa ni Gumabao mula sa panulat ni Troy Espiritu na nasa likod ng mga award-winning films na "Ma Rosa" at "Alpha: The Right To Kill."

Makakasama ni Paolo sa pelikula sina Max Eigenmann, Jim Pebanco, Ruby Ruiz, and Angellie Nicholle Sanoy.

Mapapanood ang “Lockdown” simula Hulyo 23 sa live streaming platform na KTX.ph.