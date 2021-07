JC de Vera, hiling ang isa pang anak na babae

MAYNILA -- Nais ng aktor na si JC de Vera at kanyang partner na si Rikkah Cruz ng isa pang anak.

Watch more in iWantTFC

"Ready na. Pinagpaplanuhan na namin. Anytime this year 'yan," ani de Vera sa "Magandang Buhay" nitong Martes, Hunyo 29.

Kung ipapahintulot, nais ni Cruz ang magkaroon ng anak na lalaki, samantalang babae pa rin ang hiling ni de Vera.

Sa bihirang pagkakataon, nakausap via Zoom ng mga host ng pang-umagang programa ng ABS-CBN si Cruz.

Ayon kay Cruz, mahaba ang pasensiya ng aktor pagdating sa pag-aalaga sa kanilang anak.

"He is super patient, as in 'yung patience niya talo pa ako. And he will do everything for his family. Super naa-appreciate ko at super thankful ako kasi I know in my heart that whatever happens hindi niya kami papabayaan," ani Cruz.

Nang matanong kung ano ang maipapangako niya sa aktor, sagot niya: "My promise will always be the same na Lana and I will always be here for you. We will continue to dream together, achieve our goals and dreams together as a family. Lagi kami ni Lana nandito sa tabi mo."

Para naman kay de Vera, ang lahat ng kanyang ginagawa ay sukli niya sa mga ginagawa ni Cruz para sa kanilang pamilya.

Kaya ko nasabi na siya ang wonder woman ng buhay ko, kasi kung wala siya ay hindi talaga ako magiging successful, magiging hirap talaga ako," ani de Vera.

Matatandaang Hulyo 2018 nang ipakita nila sa publiko si Lana Athena.

Si de Vera, Carlo Aquino at Kit Thompson ay ang mga kasamahang aktor ni Erich Gonzales na bida sa seryeng "La Vida Lena," na unang ipinalabas sa iWant TFC noong nakaraang taon.

Sa direksiyon ni Jojo Saguin, Andoy Ranay at Jerry Lopez Sineneng, mapapanood na ang "La Vida Lena" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, TV5, iWantTFC at TFC para sa mga nasa labas ng bansa.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC