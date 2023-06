1MX London, inaabangan na ng mga Pinoy sa UK

LONDON - Ilang araw na lang ang hihintayin ng fans ng Kapamilya artist na sina Maymay Entrata, Janine Berdin, Moira Dela Torre at North America- based singer Johny Orlando para sa umaga’t hangang gabing music festival 1MX London ng ABS-CBN Global /The Filipino Channel na gaganapin sa July 8.

Bago ang kanilang pagtatanghal, nag-bonding sa chikahan ang tatlo, kasama si Johny sa video call. Hatid ito ng MYX Channel na napanuod noong Miyerkules.

Watch more News on iWantTFC

Makakasama rin nila sa London ang sikat na bandang Ben and Ben, Malaysian singer-songwriter na si Yuna, DJ Clara Rosa at Tinyumbrellas.

Wala pa ang performers sa London pero ramdam na ang kanilang presensya dahil makikita na sa iba-ibang panig ng kalungsuran ang 1MX London adverts.

Sa Hounslow, Kensington, White City at iba pa, maging ang iconic London bus, may 1MX advert na rin!

“1MX London, malapit na. See you there.” sabi ng mga Pinoy sa London.

“Manunuod kami ng 1Mx dito sa London. Gusto naming panoorin ang Ben and Ben at si Moira. See you there!” sabi ni Noelle at Eric, mga taga-London.

Iconic venue ng 1MX London, inihahanda na

Mas malaki, mas bongga naman ang bagong venue ng 1MX London ngayong taon. Mas madali rin itong puntahan gamit ang iba’t-ibang paraan ng transportasyon.

Sa Silverworks Island na dating kilalang Dockyards London, walang tigil ang giling ng trabaho at paghahanda para sa engrandeng venue ng 1MX Music Festival.

Sa entablado, mapapanuod ng dekalibreng performance ng world class talents para sa pagbabalik ng pinakamalaking live music festival ng ABS-CBN Global.

Bonus rin dahil maliban sa umaga hanggang gabing performance feel na feel ang London vibe sa iconic location: Ang Dockyards London.

Kaya naman ngayon pa lang excited na ang mga Pinoy sa UK.

“We are inviting you to watch 1MX London featuring Moira, Ben and Ben and more,” sabi ng grupo ng mga Pilipino sa Cambridge.

“See you at 1MX London at Dockyards on July 8!” sabi ng grupo ng mga Pilipino sa London.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more News on iWantTFC

PANOORIN ANG TEASER: