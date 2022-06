MAYNILA -- Ang pagiging magkaibigan ang nakikitang dahilan ng matatag at matagumpay na samahan ng bandang Parokya ni Edgar, ayon sa bokalista nito na si Chito Miranda.

Sa "Push Bets Live," iginiit ni Miranda na higit sa pagiging musikero ay mas matimbang ang pagkakaibigan nila ng kanyang mga kasama sa banda na sina Buwi, Darius, Gab, Dindin, at Vinci.

"We are stronger as a team but more than that, we are really friends ng mga kabanda ko. More than being musicians, magkakaibigan talaga kami," aniya.

"That's why we never argue about music because we just love being in a band. We love being part of Parokya. And 'yung music, hindi tulad ng ibang bands, they're primarily musikero first. So if they outgrow each other musically, natural lang na maghiwalay sila," dagdag ni Miranda.

"With us, music is secondary. Barkada lang muna kami so we never outgrow each other. So 'yun ang tumagal."

Halos 3 dekada na ang nakalipas nang magsimula ang Parokya ni Edgar na nagpasikat ng mga awiting tulad ng "Harana," "Halaga," at "Buloy."

Sa ngayon, si Miranda ay isa sa hurado ng "Idol Philippines" season 2 kung saan kasama niya sina Gary Valenciano, Moira dela Torre, at Regine Velasquez.