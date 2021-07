Ilang Star Magic artists, nanawagan sa publiko na magpabakuna na

MANILA -- Kabilang ang ilang Star Magic artists sa nagpakita ng suporta sa vaccination program ng pamahalaan na naglalayong mapigilan na ang pandemyang COVID-19.

Sa Inside News ng Star Magic nitong Lunes, ibinahagi nina Kiara Takahashi, Rhys Eugenio, Gino Roque, Camille Sandel at Andrei Brouillette ang kanilang karanasan sa pagpapabakuna. Ibinahagi rin nila ang halaga na mabakunahan kontra sa nakakamatay na virus.

Nanawagan din ang mga Star Magic artist sa mga kalipikado na magparehistro at magpabakuna na.

"After noong nalaman ko ang lahat ng mga 'yon, importance of getting vaccinated, parang wala na po akong apprehensions about it... May mararamdaman kayo pero hindi ganoon kasakit," ani Takahashi na dating "Pinoy Big Brother" housemate.



"I was pretty excited to finally get it and excited to get the second dose rin. ... Kahit afraid kayo or kahit ano ang nakita niyo talaga guys ang simple lang ng way nung vaccination talaga. It's just like a regular flu shot and everything. Guys, you need to stay protected talaga. Ako first dose na so waiting for the second dose. So lahat ng mga takot diyan, kayang-kaya niyo 'yan. Kung kaya ko 'yan, kaya niyo rin yan. So dapat gawin niyo na," ani Eugenio na parte ngayon ng sikat na seryeng "He's Into Her."

Nagbahagi naman si Roque na mula rin sa "PBB" tungkol sa naranasang side effect at sa maaring magawa ng mga nasa showbiz para mahikayat ang mga taong magpabakuna.

"I only got the first shot so far. I was so excited, imagine one down, one to go na lang. Sa akin wala naman masyado (side effect). Parang sumakit lang 'yung katawan ko pero after one day I felt stronger. I really felt stronger," aniya.

"I feel like us artists or us in this industry, we have the platform. We can use that to make people feel safer to take the vaccine. Kasi para naman sa atin yon," dagdag ni Roque.

Para naman kay Sandel, aminado siyang nakadagdag ng tiwala na batid niya sa sariling may proteksyon na siya laban sa COVID-19.

"Na-boost ang confidence ko na 'okay, kahit ang lala mo na, hindi ako magiging malala.' Healthy ako, nadagdagan ang antibodies ko," aniya.

Samantala, sa Hawaii naman nakuha ni Brouillette ang kanyang unang dose at sa Florida naman siya naturukan ng kanyang ikalawang dose ng bakuna kontra COVID-19.

"If you guys are given the choice or you feel that you really need to get the vaccine, I would say go for it because personally I did not only to be able to work but also be safe really. In this whole time of pandemic not only are you keep putting that layer of shield and protection for you but you are also preventing it from being spread to others if you catch it," aniya.



Ang mga artista at iba pang entertainment workers ay kabilang sa A4 priority group o economic frontliners na kalipikadong mabakunahan.