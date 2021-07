Digital sitcom na ‘GVBOYS’ inspirasyon ang 'Palibahasa Lalake' ng ABS-CBN

Mapapanood simula sa Hulyo 10, Sabado, 7 PM, ang “GVBOYS: Pangmalakasang Good Vibes” na pangungunahan nina Jerome Ponce, Nikko Natividad, at Dave Bornea sa Puregold Channel sa Facebook at YouTube.

Bubuhayin nina Jerome Ponce, Nikko Natividad, at Dave Bornea ang 1990s sitcom katulad ng “Palibhasa Lalake” sa kanilang pagsasama sa digital series na “GVBOYS: Pangmalakasang Good Vibes” sa likod ng isang supermarket giant sa Pilipinas.

Sa ilalim ng direksyon ni Don Cuaresma, pagbibidahan ng tatlong aktor ang sitcom na iikot sa kuwento ng magkakaibigan na magiging pamilya ang turingan.

Mapapanood simula sa Hulyo 10, Sabado, 7 p.m., ang “GVBOYS: Pangmalakasang Good Vibes” sa Puregold Channel sa Facebook at YouTube. May 8 episodes at 2 special episodes ang serye na aabangan tuwing Sabado.

Gagampanan ni Ponce ang karakter ni Jawo na isang artista wannabe habang matinik na chickboy naman si Natividad bilang si Daks. Isang amboy naman ang role ni Bornea.

Makakasama rin nina Jerome, Nikko, at Dave sina Wilma Doesn’t, Elsa Droga at Carmi Martin na inihalintulad ng creative team ng serye sa sikat na ABS-CBN sitcom noon na “Palibahasa Lalake” na pinagbidahan nina Joey Marquez, John Estrada, at Richard Gomez.

Ayon kay Cuaresma, nais ng Puregold at ng kaniyang team na ibalik ang “golden era of sitcom” ng Pilipinas noong '90s.

Dagdag ni Noel Nuguit na creative head ng palabas, inspirasyon nila ang “Palibhasa Lalake” sa pagbuo nito lalo pa’t ito ang pamantayan ng sitcom sa Pilipinas.

“Definitely it's an inspiration. Benchmark na talaga ng Philippine comedy ang 'Palibhasa Lalake.' Every Tuesday inaabangan 'yan,” ani Nuguit.

Kuwento pa niya, may counterpart na mga pangunahing karakter sa 1990s series ang cast nila ngayon sa serye tulad na lamang ng tatlong aktor at ni Aling Pearly na katapatan ng karakter ni Gloria Romero na si Minerva.

“Interesting po na ang ipapakita namin ay tamang kalokohan, tamang kasiyahan na may puso,” saad ni Nuguit.

Ngunit dahil makabago na ang panahon ngayon, sinigurado anila na pasok sa panlasa ng mga millennial ngayon ang kuwento sa sitcom dahil pinag-aralan din nila ang mga pinag-uusapan sa Facebook at TikTok.

“Yung humor ng online medyo edgy talaga compared sa mainstream. Pero naniniwala po kasi ako na 'pag nakakatawa siya, nakakatawa siya sa kahit anong platform. May mga classic na mainstream content na nagba-viral ngayon,” paliwanag ni Sherwin Buenvenida, isa sa mga nasa likod ng serye.

Nabuo noong nakaraang taon ang Puregold Channel upang magbigay ng kasiyahan sa maraming Pilipino na nasa loob lamang ng bahay dahil sa pandemya.