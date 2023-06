AC Bonifacio, may payo tungkol sa pag-ibig

MAYNILA -- Ibinahagi ni AC Bonifacio ang pinakamalaking natutunan pagdating sa pag-ibig.

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, sinabi ni Bonifacio na importanteng mas laging unahin ang sarili.

"Siguro ngayon po I learned, don't give your all, don't give everything, keep some for yourself. Always put yourself first talaga and then whoever it is that you decided to be with after. Para kung may mangyari po may natira sa inyo," ani Bonifacio.

"Gut feelings are true," dagdag pa ng magaling na mananayaw at aktres.

Sa ngayon abala si Bonifacio sa pag-promote ng kanyang awiting "4 Myself" na aniya ay base sa kanyang personal na karanasan.

Taong 2021 naman noong ilabas ni Bonifacio ang kanyang unang awiting '"Fool No Mo!" sa ilalim ng Star Magic Records.

Watch more News on iWantTFC