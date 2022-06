Charlie Dizon, sasabak na rin sa vlogging

MAYNILA -- Sasabak na rin sa vlogging ang aktres na si Charlie Dizon.

Nitong Lunes, ipinaalam ni Dizon sa kanyang mga tagahanga ang nalalapit na pagsisimula ng kanyang YouTube channel na may pamagat na "Curious Charlie."

Ilalabas niya ang kanyang unang vlog sa Miyerkoles, Hunyo 29.

"I've always been a curious person. Ang dami kong gustong malaman. Ang dami ko din chika," aniya.

"And most of all, ang dami kong gustong ipakita sa inyo na never niyo pa nakita sa 'kin. That’s why I decided to share my real life, and my real self with you all, through my YouTube channel," dagdag ng aktres.

Nito lamang Mayo ay nagtapos na ang seryeng pinagbidahan ni Dizon na "Viral Scandal" kung saan nakasama niya sina Dimples Romana at Joshua Garcia.

Inaasahan ang kanyang pagbabalik-pelikula matapos magwagi bilang Best Actress sa 2020 Metro Manila Film Festival para sa "Fan Girl."

