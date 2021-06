Melai Cantiveros, ipinagmalaki si Erich Gonzales bilang kaibigan

MAYNILA -- Ipinagmalaki ni Melai Cantiveros ang aktres na si Erich Gonzales bilang isang mabuting kaibigan.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, naibahagi ni Cantiveros ang pagiging maalaga at mapagbigay na kaibigan ni Gonzales na nakasama niya noon sa pelikulang "I Do" at seryeng "Two Wives."

"Ay sobra ang experience ko diyan (kay Erich). Lahat ng mga gamit niya, 'Mels, sa iyo na ito.' Yung parang 'ang ganda naman niyan.' 'Sa iyo na 'yan.' 'Ano ka ba Ers, nagandahan lang ako.' 'Mels, dito ka sa dressing room ko.' Naalala mo ba Ers dati na parang nag-offer offer ka pa sa akin, may mga offer ka sa akin na bahay. Sabi niya, 'Sige na ako bahala, ano ba kailangan mo?' 'Ers, alam mo kaibigan tayo pero hindi ako ganyan, ayaw kong gamitin ba na ganoon ba.' Ito talaga (si Erich) grabe ka generous," ani Cantiveros.

"Sobra ka talaga na magiging kontento ka sa kanya pa lang. ... At si Erich kasi kapag siya ang mag-choose ng friend niya talagang hindi ka na niya titigilan. Talagang susundan at susundan ka na niyan," dagdag ni Cantiveros.

Paliwanag ni Gonzales, mahalaga para sa kanya ang oras na naibibigay niya para sa mga kaibigan.

"Kumbaga quality talaga over quantity. Alam natin mahirap talaga magtiwala hindi ba? Pero for me once na naibigay ko 'yung tiwala, gagawin ko talaga lahat to keep that friendship, alagaan 'yon. Kasi rare rin naman 'yung mga tao na nakagaanan mo ng loob na alam mong you can trust also," ani Gonzales.

Maliban kay Cantiveros, isa rin sa nagpatunay sa kabutihan ni Gonzales bilang kaibigan ay ang aktor na si MJ Cayabyab na nakasama naman niya sa seryeng "Be My Lady."

Bumisita si Gonzales sa "Magandang Buhay" para anyayahan ang mga manonood na suportahan at panoorin ang kanyang seryeng "La Vida Lena" na unang ipinalabas sa iWant TFC noong nakaraang taon.

Kabilang din sa mga bituin ng serye sina Carlo Aquino, JC de Vera, Kit Thompson, Janice de Belen, at Agot Isidro.

Sa direksiyon ni Jojo Saguin, Andoy Ranay at Jerry Lopez Sineneng, ipapalabas ang "La Vida Lena" ngayong Lunes, Hunyo 28, sa ika-10 ng gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, TV5, iWantTFC at TFC para sa mga nasa labas ng bansa.

