Erich Gonzales, niligawan nga ba ni Mario Maurer?

MAYNILA -- Iginiit ng aktres na si Erich Gonzales na hindi siya niligawan noon ng Thai actor na si Mario Maurer na nakasama niya sa pelikulang "Suddenly It's Magic."

Ito ang bagay na binigyang linaw ni Gonzales sa "Magandang Buhay" nitong Lunes nang sumalang siya sa sa pagsagot sa mga assumption ng mga tao tungkol sa kanya.

"False 'yan talaga," mabilis na tugon ni Gonzales.

Tuloy-tuloy na kuwento pa ni Gonzales, dapat ay muli silang magkikita ni Maurer pero hindi natuloy dahil sa pandemya.

"Sabi ko sa vlog, gusto nilang pumunta roon sa magandang beach talaga. Sabi ko ako ang tour guide nila pero hindi pa natuloy pero itutuloy natin 'yan. Mario ha. Keep in touch pa rin, siya at 'yung team niya," dagdag ni Gonzales na ibinahaging nakilala na niya ang ina at kapatid na lalaki ni Maurer.

Matatandaang 2018 nang lumabas ang balitang si Gonzales ang direktor ng music video ni Marco, kapatid ng sikat na Thai-superstar.

"'Yung brother noong mayroon siyang ni-release na kanta nakiusap lang siya na idirek ko raw. So 'yung 'Won't Let You Go' ni Marco Maurer, shinoot natin 'yan sa Manila actually. They went here," kuwento ni Gonzales.

Isa rin sa assumption na nabigyang linaw tungkol kay Gonzales ay ang pagiging suplada umano nito, bagay na pinabulaanan ng aktres na si Sofia Andres na kasama niya sa seryeng "La Vida Lena."

"She's very nice. Like parang ate na ate. She saved me from a lot of things. Siya 'yung adviser ko sa taping. So I just listen to her," ani Andres.

"She's the sweetest and she's genuine. What you see is what you get. Unang-una talaga takot na takot ako sa kanya. ...Marami rin talagang mga tao 'di maiiwasan 'yung mga assumption na ganyan but yeah I love her," dagdag ni Andres.

Si Gonzales ang bida ng serye ng "La Vida Lena" na unang ipinalabas sa iWanT TFC noong Nobyembre.

Kabilang din sa mga bituin ng serye sina Carlo Aquino, JC de Vera, Kit Thompson, Janice de Belen, at Agot Isidro.

Sa direksiyon ni Jojo Saguin, Andoy Ranay at Jerry Lopez Sineneng, ipapalabas ang pagpapatuloy ng "La Vida Lena" ngayong Lunes, Hunyo 28, ika-10 ng gabi sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, TV5, iWantTFC at TFC para sa mga nasa labas ng bansa.

