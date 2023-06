Melai Cantiveros opens up about recent health scare

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Melai Cantiveros disclosed that she experienced a recent health scare upon detecting some lumps in her breast.

Speaking on “Magandang Buhay” on Tuesday, Cantiveros said she never told anyone about her situation until now.

“Parang nagkaroon ako ng bukol sa may boobs kasi. Ngayon ko lang ito sasabihin, hindi rin ito alam ng family ko. Noong nagbakasyon ako ng Cebu, ginoal ko talaga na mapuntahan ang mga simbahan doon at sa Bohol. Doon ako nag-pray,” she said.



“Nawala talaga ['yung mga bukol] na hindi pa ako nagpa-check up. Iba 'yung bukol kasi matigas eh. Ito talaga, sabi ko my God Lord. Ipinag-pray ko talaga. Dapat magpapa-check up na ako after ng cycle na ito [ng taping natin]. Bago ako magpa-check up, sabi ko, ‘Lord, ikaw na ang bahala. Hindi na ako mag-iisip.’ Kasi pumapasok na kung ano anong negative sa isip ko,” she added.

Cantiveros shared that the lumps eventually vanished, giving her a sense of relief. Additionally, she emphasized that this experience taught her the importance of maintaining unwavering faith in God.

“In Jesus’ name, nawala. Grabe talaga si Lord,” she said. “Kaya sinabi ko, simula ngayon, hindi na ako mag-iisip ng kung ano anong negative kasi alam ko si Lord nandiyan.”

Cantiveros is one of the hosts of the ABS-CBN morning program “Magandang Buhay,” along with Jolina Magdangal and Regine Velasquez.