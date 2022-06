Tambalang LoiNie, pinakilig ang Pinoy fans sa Kalayaan 2022 ME Caravan

Randy Lamsen at Victoria Alexia Mari Lopez | TFC News UAE

DUBAI - Pinakilig ng Kapamilya loveteam Loisa Andalio at Ronnie Alonte o mas kilala na LoiNie ang Pinoy fans sa Kalayaan 2022 Middle-East caravan sa Dubai, United Arab Emirates.

Good vibes ang hatid ng mga bida sa teleseryeng “Love in 40 days” habang sila ay kumakanta sa Pinoy fans sa loob ng Zabeel Hall 2 ng Dubai World Trade center.

Bahagi ang loveteam sa pagdiriwang ng ika-124 taong anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas. Laking tuwa ng fans, ang ilan may hawak pang placards at ang iba sumayaw pa habang nanonood.

Mas lalong tumindi ang sigawan ng fans sa mga solo performance nina Loisa at Ronnie. Parang naka-jackpot tuloy ang Pinay na si Annie Domingo nang makita ang mga iniidolo.

“Ay ang masasabi ko po, napakaganda at napaka-gwapo nila as in. Idol, mag-ingat kayo palagi.” sabi ni Annie Domingo, Pinay sa Dubai.

“Masaya kami. Sobrang kinikilig, grabe nakakabata, feeling ko batang-bata ako. Sana bumalik uli sila,” sabi ni Melissa Hernandez, kasama ang mga kaibigang Immaculate favillar at Angie Miranda, mga fan ng LoiNie.

Matapos ang kanilang performance, nagpaunlak pa ng picture taking at autograph signing sina Loisa at Ronnie.

Memorable para sa dalawa ang pagbisita nilang ito sa Dubai.

“Happy at grateful kasi kami ‘yun nabigyan (kami) ng opportunity na makasama yung mga kababayan natin dito sa Dubai, talagang memorable kasi first time ko sa Dubai. Hindi ito ang huli dahil babalik kami” sabi ni Loisa Andalio, kasama si Ronnie Alonte.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Gitnang Silangan, Europa at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.